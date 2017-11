Berufswahltest-welche Qualifikationen benötige ich

Wer sein Abitur oder seinen Schulabschluss in der Tasche hat, wird sich vermutlich schon viele Gedanken über seine berufliche Zukunft gemacht haben.

Denn, woher soll ein junger Mensch wissen, was er den Rest seines Lebens machen möchte? Um sicher zu gehen, dass die Wahl auch auf den richtigen Beruf fällt, stehen jungen Menschen hier eine große Auswahl an Stellen zur Unterstützung zur Verfügung.

So können Schulabsolventen auf den verschiedenen Bewerbungsportalen einerseits viele Informationen über Berufe erhalten und auch gleich entsprechende Jobangebote einsehen. Auch interessant ist hier sicher die Möglichkeit sein eigenes Profil den potenziellen Arbeitgebern zur Verfügung zu stellen um auf diese Weise von den Unternehmen selbst gefunden zu werden. Wer allerdings noch nicht sicher ist, welcher Beruf überhaupt der richtige ist, der kann seine Neigungen und Stärken in einem Berufs- und Karrieretest einmal checken.

Die Vorteile eines Berufstestes

Ein Berufstest ist so konzipiert, dass der Teilnehmer zunächst viele Aufgaben aus den verschiedensten Bereichen lösen muss, an denen die Stärken und auch Schwächen festgestellt werden. Wer in den naturwissenschaftlichen Bereichen eher schlecht abschneidet, sollte sich eher nicht für ein Studium der Physik einschreiben.

Nach dem Test der Fähigkeiten befassen sich Berufstests allerdings auch mit den individuellen Neigungen. Nach erfolgreichem Durchlaufen aller Fragen wird am Ende eine Auswahl zu den Talenten und Neigungen passender Berufe angezeigt. Solche Berufs- und Karrieretests können bei der Berufswahl zumindest eine grobe Orientierung ermöglichen.

Weiterbildung durch Fernstudium

Wer sich noch nicht ganz sicher ist, welchen Beruf er letztendlich ergreifen möchte, kann zunächst auch Weiterbildungen, beispielsweise im Bereich Fremdsprachen absolvieren. Gerade Fremdsprachen sind heute sehr gefragt und fundierte Kenntnisse können einen großen Beitrag bei der Jobsuche leisten. Kandidaten mit sehr guten Fremdsprachenkenntnissen haben in der Regel gute Chancen auf eine anspruchsvolle Tätigkeit.

Weiterbildung ist heute ohnehin das A und O auf dem Arbeitsmarkt. Bei Arbeitgebern besonders beliebt sind Absolventen von Fernstudiengängen, da diese bereits durch das neben dem Beruf ausgeübte Studium ihre Belastbarkeit und ihr Engagement unter Beweis gestellt haben. Ein vollständiges Studium neben dem Beruf zu absolvieren hat auch ohne die besseren Einstellungschancen nach dem Studium für den Absolventen viele Vorteile, beispielsweise verfügen Fernstudenten über eigenes Einkommen.

Impressum:

Josef Breuherr

Achentalstrasse 19

81671 München

mobil: 015228173791

e-Mail:

http://berufswahltest.one