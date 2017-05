Besprechungen führen statt sich von Besprechungen führen lassen

Wenn es nicht um „small talk“, sondern um Zweckgespräche in Gestalt von Konferenzen, Besprechungen, Meetings geht, sollte allen Beteiligten eigentlich klar sein, daß es gilt, bestimmte Ziele mit möglichst geringem Aufwand zu erreichen.

Zweckgespräche sind Arbeitsmethoden, die wirtschaftliche vernünftig genutzt werden müssen.

Daß dieses allzu oft nicht geschieht kostet die Unternehmen jedes Jahr vermutlich einige Milliarden Euro. Wie viele Arbeitsstunden den Betrieben dadurch allein in Deutschland jedes Jahr verloren gehen und wieviel Geld sie das kostet, kann aber nur geschätzt werden. In einem mittelgroßen Betrieb können da schnell 5.000 Euro täglich zusammenkommen, bei 210 Arbeitstagen also bereits über eine Million Euro jährlich. Die Kosten, die durch suboptimale Gesprächsergebnisse entstehen, sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt.

Deshalb gilt es, den Ursachen für diese Verschwendung auf die Spur zu kommen und sie zu beseitigen. Erfahrungen aus Seminaren zum Thema Kommunikation und Gesprächsführung sowie dem Coaching von Gesprächsgruppen weisen auf die wichtigsten Ursachen hin:

- Führungsmängel, die auf die Kommunikation der Besprechungsteilnehmer ausstrahlen

- suboptimale inhaltliche, organisatorische und technische Voraussetzungen

- mangelhafte Befähigung von Besprechungsleitern oder Moderatoren.

Verbesserungsmaßnahmen müssen sowohl an den technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen ansetzen wie auch auf die Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten der Beteiligten gerichtet sein. Aber auch optimale technisch-organisatorische Voraussetzungen und eine professionelle Leitung oder Moderation einer Besprechung garantieren noch nicht ihren Erfolg. Auch das Führungsumfeld muß „stimmen“ und für eine kooperative Einstellung der Beteiligten sorgen.

READ Pressestelle