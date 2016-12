Die Bonusprogramme der gesetzlichen Krankenkassen haben sich laut einer aktuellen Studie des Finanzmagazins Focus-Money verbessert.

Bonusprogramme sind, gemäß den Auskünften des Spezialdienstleisters VERICON, aber nur einer von vielen Parametern, der bei der Wahl der richtigen Krankenkasse berücksichtigt werden sollte.

Um gesundheitsförderndes Verhalten zu belohnen, sind die Krankenkassen verpflichtet, ihren Mitgliedern Bonusprogramme anzubieten. Doch diese Programme unterscheiden sich zum Teil erheblich und viele sind nur für eine bestimmte Zielgruppe (z. B. Familien) attraktiv. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) hat jetzt im Auftrag des Finanzmagazins Focus-Money die Bonusprogramme von 54 Krankenkassen untersucht und ist zu einem positiven Ergebnis gekommen. Verschiedene Aspekte wurden bewertet, darunter die Höhe des möglichen Jahresbonus, die Anzahl der Maßnahmen, die der Versicherte dafür nachweisen muss, aber auch die Frage, ob die gesammelten Boni über mehrere Jahre gelten und ob Mitversicherte ebenfalls Prämien bekommen. Positiv bewertet wurde unter anderem die Möglichkeit, jahresübergreifend Punkte zu sammeln und Mitversicherte wie Kinder oder Ehepartner vom System profitieren zu lassen.

Viele Krankenkassen bieten zwar inzwischen gute Bonusprogramme an, doch um von ihnen zu profitieren, muss der Versicherte einiges leisten. Laien sind daher gut beraten, sich einen kompetenten Partner wie das aus Finanz- und Versicherungsexperten bestehende Netzwerk VERICON an die Seite zu holen. VERICON bietet von den Weisungen der Krankenkassen unabhängige Beratungsleistungen an und stellt die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt des Handelns. Dabei fließen insbesondere persönliche Gegebenheiten, wie die jeweilige Lebenssituation, das Alter oder mögliche Vorerkrankungen in die Beratung des Expertennetzwerks mit ein. Auf Basis dieser kostenlosen Analyse werden objektive Empfehlungen ausgesprochen. Gleichzeitig unterstützt VERICON seine Kunden auch administrativ beim Wechsel der Krankenkasse und stellt sicher, dass die empfohlenen gesetzlichen Krankenkassen ihrer Leistungspflicht, etwa bei den Bonusprogrammen, auch vertragskonform nachkommen.

Von der Mitgliedschaft im Fitness-Studie über die Teilnahme an einer Ernährungsberatung oder einem Raucherentwöhnungsprogramm bis hin zur professionellen Zahnreinigung gibt es unzählige Maßnahmen, die von den Kassen honoriert oder bezuschusst werden. Die optimale Versicherung zu finden ist und bleibt jedoch für Laien ein schwieriges Unterfangen. Die Experten der VERICON unterstützen ihre Kunden bei dieser Suche, kümmern sich um alle Formalitäten, die ein Kassenwechsel mit sich bringt und stehen auch danach noch als Ansprechpartner zur Verfügung.

