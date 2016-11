Besserstein in Holstein mit Torfköpfen und Pappnasen -Teil 1

Kontaktdaten: Dieter Heuer Am Kuhlensee 11 23626 Ratekau Mobil: 01755312283

Pressemitteilung



Mit Torfköpfen und Pappnasen aus Holstein

Das erste Buch von Dieter Heuer lädt Leserinnen und Leser ein, das Dorf Besserstein in Holstein kennen zu lernen und den Alltag zu vergessen.

Die humorvolle Begleitung für entspannte Stunden kommt in diesem Herbst aus Ratekau in Holstein. Autor Dieter Heuer hat seine Erinnerungen während der beruflichen Zeit bei Tageszeitungen auf der Schwäbischen Alb und in Schleswig-Holstein literarisch verbunden. Im ersten Teil seines Buches treffen unterschiedlichste Charaktere aufeinander. Der Alltag im fiktiven Dorf Besserstein ist seine Bühne. Zwischenmenschliche Begegnungen und kritische Aspekte sind in Besserstein alltäglich. Der zweite Teil des Buches soll im Herbst nächsten Jahres erscheinen.



„Besserstein in Holstein mit Pappnasen und Torfköpfen – Teil 1“, so der Titel

Humorvoll, spritzig, bissig und locker präsentieren sich die Geschichten aus dem Dorf Besserstein in Holstein. Ein roter Faden zieht sich durch sechsundfünfzig Erzählungen. In den Kurzgeschichten treffen verschrobene Dörfler dramatisch und merkwürdig, aber immer nachvollziehbar, aufeinander. Ist der Alltag manchmal so?



Als E-Book und Taschenbuch – aber nur online

Das Buch von Dieter Heuer erscheint beim Bücher-Angebot-Amazon und ist im Selbstverlag veröffentlicht.

Mehr Information über den Autor finden Sie auf der Internetseite www.besserstein-in-holstein.de



