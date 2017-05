"Beste Berater 2017" - Die HC&S AG gehört wieder dazu

Auch im Jahr 2017 darf sich die HC&S AG wieder zu den besten Unternehmensberatungen in Deutschland zählen.

So lauten die Ergebnisse einer aktuellen Studie des renommierten Wirtschaftsmagazins brand eins Wissen in Zusammenarbeit mit der Statista GmbH. Die Studie basiert auf einer breit angelegten Befragung von Experten und Führungskräften aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen in Deutschland.

Die HC&S AG wurde als eine von 297 aus insgesamt gut 16.000 Unternehmensberatungen in die Bestenliste aufgenommen. Damit hat die HC&S AG bereits zum zweiten Mal in Folge den Sprung unter die „Besten Berater“ geschafft.

Dr. Friedrich Schwandt, Geschäftsführer der Statista GmbH resümiert: „Natürlich liegen allen Bewertungen subjektive Erfahrungen zugrunde; auch eine solche Vielzahl an Urteilen kann die Qualität einer Unternehmensberatung nicht exakt beziffern. Doch unsere Listen zeigen, wer sich im Markt einen guten Namen gemacht und mit seiner Leistung überzeugt hat“.

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage sowie eine Beschreibung der angewandten Methodik finden Sie in der aktuellen Ausgabe von „brand eins Thema“ (4. Jahrgang, Heft 6, Mai-Juli 2017) oder im Internet unter www.brandeins.de/wissen/brand-eins-thema-unternehmensberater.

Das Unternehmen

Die HC&S AG – Healthcare Consulting & Services wurde im Jahr 2001 als Beratungsgesellschaft für das Gesundheitswesen gegründet und verfügt somit inzwischen über mehr als 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Das interdisziplinäre Beraterteam der HC&S AG unterstützt seine Kunden in nahezu allen Bereichen eines zeitgemäßen Krankenhausmanagements. Hierzu gehören Projekte zum Kosten- und Erlösmanagement ebenso wie Maßnahmen zu organisatorischen Verbesserungen im Krankenhaus.

Im Jahr 2006 wurde unter dem Dach der HC&S AG eine eigene Schulungseinrichtung, die „Healthcare Akademie“ gegründet, in der das in zahlreichen Projekten angesammelte Wissen auch in Form von Seminaren an die Kunden weitergegeben wird. Die Healthcare Akademie bildet mit großem Erfolg auch medizinische Kodierfachkräfte aus, die in Krankenhäusern zur Unterstützung der Ärzte bei der Kodierung und Abrechnung der medizinischen Leistungen eingesetzt werden.