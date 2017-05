Betriebliche Weiterbildung ist ein wichtiger Produktionsfaktor

„Also lautet der Beschluß: daß der Mensch was lernen muß. – Nicht allein das A-B-C

bringt den Menschen in die Höh'.“

So beginnt Wilhelm Busch den „Vierten Streich“ in „Max und Moritz“ und Prof. Querulix ergänzt:

„In unserer modernen Welt

altes Wissen neuem schnell zum Opfer fällt.

Mensch greift heutzutage nach den Sternen.

Deshalb muß er Lernen lernen.

Denn das Lernen müssen hört nie auf

und nur wer lernen kann, bleibt obenauf.“

Eigentlich eine Binsenwahrheit: Unaufhörliches Lernen, Neulernen, Umlernen, Dazulernen ist für Unternehmen - und das bedeutet für ihre Führungskräfte und Mitarbeiter - unabdingbar, wenn sie ihre und damit auch ihrer Betriebe Leistungsfähigkeit erhalten und steigern wollen. Das gilt in der heutigen, wirtschaftlich, finanziell und politisch eng vernetzten Welt besonders, in der es keine voneinander unabhängigen Volkswirtschaften und Märkte mehr gibt.

„Praxisintegriertes Lernsystem (PILS) – Verbesserung des Lerntransfer und der Weiterbildungsmotivation“, kostenloses PDF

Im Beutekapitalismus sind Bildung, Ausbildung und Weiterbildung Kostenfaktoren. Kosten sind aber schlecht, weil sie den Profit schmälern. Deshalb werden sie gedrückt, wo es nur geht. Dabei vergessen Profitjäger und Managernomaden, die ihren Boni und Erfolgsvergütungen hinterherjagen, die langfristigen Folgen zu bedenken. Die interessieren Sie nicht, weil sie, wenn der Betrieb und damit seine Beschäftigten die Folgen zu spüren bekommen, schon weiter gezogen sind.

Richtige Unternehmer denken anders als die Managernomaden. Sie identifizieren sich mit ihrem Betrieb und sind an seinem langfristigen Erfolg interessiert. Da haben Aus- und Weiterbildung einen anderen Stellenwert - weil sie die Zukunft sichern.

Wettbewerb ist heute global. Das bedeutet Chance und Risiko zugleich. Nur wer das Lernen des Lernens beherrscht, hat die Chance, mitzuhalten. Überlegene Bildung, Kreativität und Erfindungsgeist, Organisationsfähigkeit, Geschicklichkeit, Schaffenskraft und Einsatzbereitschaft führen zu wirtschaftlichem Erfolg der Unternehmen und der Volkswirtschaft. Sie schaffen und erhalten den Wohlstand der Bevölkerung.

Betriebliche Weiterbildung ist ein wichtiger Produktionsfaktor ist. Die Notwendigkeit einer vollständig in den betrieblichen Leistungsprozeß integrierten betrieblichen Weiterbildung war vor fast 30 Jahren schon Gegenstand eines wissenschaftlichen Vortrags. Sein Titel: „Praxisintegriertes Lernsystem (PILS) – Verbesserung des Lerntransfer und der Weiterbildungsmotivation“. Der Vortrag, der anläßlich des 1. Euro¬päi¬schen Forums für Ingenieurweiterbildung, 30.11.-02.12.88, in Stuttgart gehalten wurde, enthält grundlegende Anregungen und Vorschläge dazu. Der eVerlag READ – Rüdenauer Edition Autor Digital hat den redaktionell leicht überarbeiteten Vortragstext deshalb in einer Broschüre (PDF) erneut veröffentlicht. Sie kann über http://www.read.ruedenauer.de kostenlos als PDF-Dokument beim Verlag angefordert werden.

Übrigens: „Lernen lernen – die Königsdisziplin des Lernens.“ (Prof. Querulix)

