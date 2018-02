Betriebsfeste Konstruktion und Berechnung geschweißter Stahlbaustrukturen im Haus der Technik in München am 21.-22.03.2018

Seminar zu Betriebsfestigkeit, Schwingfestigkeit, Berechnung und Festigkeitsversuch, Ermüdungsverhalten Konstruktion und Bemessung versus Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Leichtbaugerechtigkeit

Diese Weiterbildungsveranstaltung am 21.-22.03.2018 wendet sich an Ingenieure und Techniker, welche sich mit Konstruktion, Berechnung und Festigkeitsversuchen sowie mit geschweißten Stahlbaustrukturen im Maschinenbau befassen.

Da sich geschweißte Stahlbaustrukturen in fast allen Bereichen des Maschinenbaus finden sind sie von außerordentlicher Bedeutung. Vorteile geschweißter Strukturen sind z.B. wirtschaftliche Vorteile, große Variabilität und hohe statische Festigkeit.

Leider erweist sich des Öfteren das Ermüdungsverhalten der Schweißverbindungen als „Schwachstelle“. Es ist vor allem eine Abnahme der Schwingfestigkeit von Schweißverbindungen bei zunehmender Lastspielzahl zu verzeichnen, wenn der Bereich der Kurzzeitfestigkeit verlassen wird. Gut erkennbar ist dies am geringen Steigungsexponenten des Zeitfestigkeitsastes der Wöhlerlinie. Bei Konstruktion und Bemessung geschweißter Strukturen muss besonders beachtet werden, dass das Ermüdungsverhalten deutlich schlechter als das der eingesetzten Grundwerkstoffe ist. Eine Betriebsfestigkeitsanalyse ist das Werkzeug zur sicheren Ermüdungsbemessung dieser Strukturen. Heute wird diese meist mit FEM-Modellen durchgeführt. Mittels moderner Software-Pakete ist es möglich sogar für jedes FEM-Element eine Ermüdungsrechnung durchzuführen.

Somit und mit einigen Validierungstests ist eine Dimensionierung der Schweißverbindungen hinsichtlich Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Leichtbaugerechtigkeit möglich.

Professor Dr. Ralf Späth beschäftigt sich im Seminar: Betriebsfeste Konstruktion und Berechnung geschweißter Stahlbaustrukturen am 21.-22. März 2018 in München ausführlich mit folgenden Themen: Festigkeitsrechnung bei Schweißverbindungen, Versagensformen und -ursachen bei Schwingbelastungen, Grundlagen der Betriebsfestigkeit, Betriebsfestigkeitsrechnung, Regelwerke der Schweißnahtberechnung, konstruktive und qualitätssichernde Maßnahmen zur Schwingfestigkeitssteigerung, Vorgehensweisen zur FE-Berechnung, Methoden der FEM, Ermüdungstests und Validierungstests.

