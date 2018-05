Bewegtes Zusammenspiel von Bild und Ton: ein neues Tool zur anwendungsspezifischer Ton-umschaltung in „Actual Multiple Monitors“

Eine automatische Tonumschaltung in Multimedia-Anwendungen, wenn man zwischen einem TV/Beamer und einem Windows-PC hin- und herschaltet, wurde durch die Actual Tools Softwareentwicklungsfirma in der letzten Version 8.12 der beliebten Multi-Monitor-Erweiterungsreihe implementiert, die als Actual Multiple Monitors bekannt ist.

Moderne PCs, die mit dem Windows-Betriebssystem laufen, werden oft sowohl als Arbeitsstationen, als auch als Heim-Mediaplayer verwendet. In solchen Fällen ist üblicherweise ein HDTV-Fernseher, ein Beamer oder ein Heimkinosystem an den PC zusätzlich zum Monitor angeschlossen. Solche Anlagen können Video und Audio so wiedergeben, so dass, aus der Anwenderperspektive, man erwarten könnte, nicht nur das Video zu sehen, sondern auch den Ton über die TV-Lautsprecher oder über das Heimkino-Audiosystem zu hören. Allerdings wird diese Möglichkeit weder vom Betriebssystem (inkl. der neuesten Version von Windows 10), noch von populären Multimedia-Anwendungen (inkl. Mediaplayer, Webbrowser und Computerspielen) geboten.

In Actual Tools‘ neuer Version 8.12 der beliebten Mehrfachbildschirm-Suite Actual Multiple Monitors wurde von Entwicklern eine neue Funktion eingebaut, die diese offensichtlich fehlende Funktion nachrüstet. Nun ist es möglich, vorhandene Audiogeräte jedem angeschlossenen Bildschirm gesondert zuzuweisen. Das Programm wird automatisch die Multimedia-Anwendung auf ein bestimmtes Audiogerät umschalten, wenn man ihr Fenster von einem Bildschirm auf einen anderen verschiebt; dadurch wird die Tonausgabe über das Gerät erfolgen, welches diesem Bildschirm zugewiesen ist. Des Weiteren gibt es praktische Tools, die die Tonausgabe pro Anwendung automatisch oder manuell umschalten. Mehr sogar: man kann ein bestimmtes Audiogerät einer bestimmten Anwendung zuweisen, so dass der Ton dieser Anwendung immer über dieses Gerät ausgegeben wird, egal auf welchem Bildschirm sie sich befindet. Man kann sogar die automatische Tonumleitung für eine bestimmte Anwendung komplett deaktivieren, so dass sie den Modus der Audiowiedergabe selbst wählen kann.

Die neue Version des Actual Multiple Monitors-Softwareprodukts fügt ein weiteres wichtiges Element ihrer Sammlung von Diensten hinzu, die bestimmte oft übersehene Aspekte des Windows-Betriebssystem im Hinblick auf die Arbeit mit mehreren Bildschirmen abdecken. Automatische Umschaltung der Tonwiedergabe in Multimedia-Anwendungen je nach dem, auf welchem Bildschirm sich deren Fenster befinden, bringt Vorteile sowohl für Fans, die ihre PCs, Laptops oder Tablets als Mediaplayer verwenden, als auch für professionelle Tonmeister.

Preise und Verfügbarkeit

Actual Multiple Monitors läuft auf allen Windows-Plattformen ab Windows 2000 (inkl. 64-Bit-Versionen) und kostet 21,95 EUR für eine Einzelplatzlizenz. Es gibt Rabatte bei Mengenkäufen. Weitere Infos über Actual Multiple Monitors, eine Sammlung von Tutorial-Artikeln und Success-Stories sowie eine 30-Tage Testversion sind auf der Webseite von Actual Tools verfügbar.

Links

Firmen-Webseite: https://www.actualtools.de/

Produktseite: https://www.actualtools.de/multiplemonitors/

Download: https://www.actualtools.de/multiplemonitors/download/#current

Info

Actual Tools bietet Software zum Desktop- und Fenstermanagement seit 2002. Das Hauptprodukt, Actual Window Manager, ist ein vollumfängliches und vielfunktionales System-Erweiterungstool, welches fast alle Aspekte des alltäglichen Gebrauchs von Windows umfasst: Fensteroperationen, Dateioperationen, Zwischenablagenfunktionen usw. Zudem bietet das Unternehmen mehrere leistungsfähige Tools zur Arbeitsautomatisierung, Task-Management sowie für Umgebungen mit mehreren Bildschirmen.