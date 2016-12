Bewegung im beheimateten IT-Sektor

Firmenzusammenschlüsse, Synergien nutzen, Aufträge für die Region sichern, IT-Kräfte gewinnen und langfristig an die Gegend binden.

All das sind Themen, die etliche Firmen in der Region beschäftigen. Mehr als 2000 IT-Kräfte arbeiten in Gifhorn, Wolfsburg und Braunschweig und befassen sich folglich mit den täglichen IT-Fragestellungen anderer regionaler Unternehmen. Mit der Gründung von i3systems gibt es bereits einen großen IT-Zusammenschluss.

Die Besetzung von offenen Stellen ist insbesondere im IT-Bereich nach wie vor mit einigen Herausforderungen verbunden. Dies zeigt beispielsweise die regionale Ausgabe des Fachkräftemonitoring-Berichts für Braunschweig-Südostniedersachsen (s.u.). Hiernach beschäftigten die Firmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie knapp 86 Prozent Fachkräfte, haben aber zu fast 50 Prozent weiterhin offene Stellen im Unternehmen zu besetzen. Sogar 70 Prozent sind nach eigener Aussage vom Fachkräftemangel bedroht.

Auch bei der Multimedia-Agentur Link Innovation GmbH aus Gifhorn ist der Fachkräftebedarf nach wie vor ein wichtiges Thema: „Wir könnten sofort zwei bis drei Software-Entwickler einstellen und langfristig in Vollzeit beschäftigen. Die Konkurrenz in diesem Bereich ist nicht zu unterschätzen.“, so der Geschäftsführer Patrik Troell.

Abhilfe schaffen Kooperationen oder Zusammenschlüsse mit anderen Unternehmen, wie beispielsweise das bereits erwähnte Netzwerk i3systems: Hierbei haben sich bisher 17 IT-Firmen aus der Region zusammengeschlossen, um größere Aufträge gemeinsam umsetzen zu können. Laut eigener Aussage konnten bereits wenige Wochen nach Gründung Anfragen in zweistelliger Millionenhöhe vom Volkswagen-Konzern für Software-Entwicklungen angenommen werden.

Link Innovation steht ebenfalls in regem Austausch mit den dortigen Verantwortlichen: „Link Innovation bietet interessante Lösungen insbesondere in den Bereichen Design und Frontend-Entwicklung an - hierzu hatten wir bislang nur wenige Ansprechpartner bei uns im Netzwerk. Daher freuen wir uns ebenso über den Kontakt und bisherigen Austausch.“, so Ralf Schmitt, einer der drei Sprecher und Initiatoren von i3systems.

Für nächstes Jahr ist daher bei der Gifhorner Multimedia-Agentur einiges in Planung: „Vor allem wollen wir weiterhin offen sein für neue Ideen und Innovationen. Ein klarer Fokus liegt dabei auf unserer eigenen E-Learning-Software Link Learning. Wir freuen uns auf ein paar neue Projekte, bei denen wir zeigen können, was wir unter innovativer Webseitenentwicklung aus einer Hand verstehen“, prognostiziert Patrik Troell.

Quelle:„ikn 2020“ - Fachkräftemonitoring in der Informations- & Kommunikationstechnologie in Niedersachsen 2014, Regionale Ausgabe für Braunschweig-Südostniedersachsen“