Beziehungscoach für Unternehmer und Führungskräfte Ramón Schlemmbach

Im Zuge der Coachingarbeit mit Kunden, stellte sich eine immer größere Nachfrage nach Beratung an der Schnittstelle zwischen Selbstständigkeit und Beziehung heraus.

Seit dem 01.05.17 hat Ramón Schlemmbach sein Coachingangebot auf Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte ausgerichtet.

Das führen eines eigenen Unternehmens stellt besondere Herausforderungen und Belastungen für die Partnerschaft des Unternehmers oder der Unternehmerin.

Im Beziehungscoaching unterstützt Ramón Schlemmbach die "High Performers" eine Brücke zu schlagen zwischen wenig Zeit, wirtschaftlichem Druck, Sorgen und eine gesunden erfüllenden Beziehung.

Im Beziehungscoaching für Unternehmer werden Mind Sets entwickelt, Techniken gelehrt und Pläne sowie Strategien entwickelt, um weniger Streit, weniger Eifersucht auf die Arbeit und allgemein mehr Entspannung und Harmonie in die Beziehung zu bringen.

Auch wenn das Coaching sich auf den Unternehmer oder die Unternehmerin konzentriert, kann - Wenn angemessen - auch die Partnerin oder der Partner punktuell ins Beziehungscoaching mit einbezogen werden.

Die Tätigkeit wird flexibel von Berlin aus ausgeübt. Es kann von den Kunden in einem Beratungsraum in Berlin Yorckstraße in Anspruch genommen werden. Sehr häufig finden die Beziehungscoaching-Sessions auch über Skype statt. Das bietet dem Kunden die Möglichkeit, möglichst wenig Zeit und Logistikinvestment in das Coaching zu investieren, um sich voll und ganz auf die Selbstständigkeit und die Partnerschaft zu konzentrieren.

Das Beziehungscoaching kann wochentlich 60min, 40min, oder 20min in Anspruch genommen werden. Dies wird je nach Bedarf und Wunsch des Unternehmers entschieden.

Mehr Infos unter: https://ramon-schlemmbach.de/