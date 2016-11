BigTec, eine Exclusive Networks Division, setzt auf Rubrik als Partner

Wegweisende Lösung für Converged Data Management im BigTec-Portfolio München, 01. Dezember 2016 - Der VAD Big Technology (BigTec), Geschäftsbereich des VADs Exclusive Networks, der auf die Transformation von Datacentern spezialisiert ist, hat die Lösungen von Rubrik in sein Portfolio aufgenommen.

Damit steht den Reseller-Partnern die neuartige Technologie von Rubrik im Bereich Converged Data Management zur Verfügung. Sie kombiniert Backup, Recovery sowie das Replizieren und Archivieren von Daten in einer hoch skalierbaren, konvergenten Lösung.

Das Sichern und Archivieren von Daten zählt zu den Aufgaben, die Unternehmen und deren IT-Abteilungen viel Zeit und Geld kosten. Ein Grund dafür ist, dass herkömmliche Backup-Lösungen eine aufwändige Planung erfordern. IT-Fachleute müssen im Vorfeld exakt festlegen, welche Daten wann und wie lange auf welchen Speichermedien gesichert werden sollen. Dieser Vorgang ist komplex und fehlerträchtig. Eine neuartige Alternative bieten die Lösungen von Rubrik für das Converged Data Management. Sie sind für alle Reseller-Partner von BigTec ab sofort verfügbar. Beide Unternehmen haben dafür eine entsprechende Distributionsvereinbarung geschlossen.

Die Converged-Data-Management-Software von Rubrik fasst die Königsdisziplinen im Bereich Data Protection in einer Lösung zusammen. Sie ermöglicht eine automatische Datensicherung, das sofortige Wiederherstellen von Daten und Virtual Machines (Recovery) sowie das Replizieren von Datenbeständen in unternehmenseigene Datacenter oder eine Cloud. Hinzu kommt eine Datenarchivierungsfunktion, die keine Volumenbeschränkungen aufweist.

Datenmanagement ohne Wenn und Aber

Die Grundlage der Lösung von Rubrik, das seinen Hauptsitz in Palo Alto (Kalifornien) hat, ist eine hoch skalierbare "Scale-out Fabric". Sie besteht aus Appliances, die auf Standard-Hardware basieren oder von Rubrik als Virtual Appliance bereitgestellt werden. Damit besteht für den Nutzer keine Gefahr, dass er an einen einzelnen Hersteller gebunden ist. Die Appliances lassen sich nahtlos in vorhandene Storage-Umgebungen einbinden, ohne dass dazu Agents implementiert werden müssen. Erweitern lässt sich eine Converged-Data-Management-Umgebung, indem einfach neue Appliances hinzugefügt werden.

"Für unsere Reseller-Partner und deren Kunden ist die Lösung vor allem deshalb interessant, weil sie Backup, Disaster Recovery und Archivierung so einfach wie nie zuvor macht", erklärt Sascha Schantz, General Manager von BigTec DACH. "IT-Administratoren können vorgeben, was sie haben möchten, etwa einen Backup-Lauf pro Woche mit einer Speicherung der Daten über einen Zeitraum von 30 Tagen hinweg - fertig. Die Lösung von Rubrik setzt diese Vorgaben dann in der gewünschten Weise um."

Mehrwert für Reseller-Partner von BigTec

"Mit Rubriks Lösungen sind unsere Reseller-Partner in der Lage, ihren Kunden innovative Technologien anzubieten, mit der diese den Schutz von Daten vereinfachen und komplexe Backup-Vorgänge eliminieren können. Unsere Reseller bieten ihren Kunden somit einen echten Mehrwert", betont Schantz. "Daher freuen wir uns, dass wir Rubrik als Partner gewinnen konnten. Die Lösungen von Rubrik sind eine exzellente Ergänzung des umfassenden Produktportfolios der BigTec-Division von Exclusive Networks."

Das bestätigt Karl Driesen, Head of Sales EMEA bei Rubrik: "Die starke Nachfrage nach unseren konvergenten Backup- und Recovery-Produkten belegt, dass wir mit unseren Lösungen eine zentrale Anforderung von IT-Fachleuten in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen erfüllen: Die Sicherung zentraler Unternehmensdaten so einfach wie möglich zu machen. Wir sind hoch erfreut, dass wir mit der BigTec-Sparte von Exclusive Networks einen starken und vor allen Dingen kompetenten Partner an unserer Seite haben, der uns dabei unterstützt, den Markt in Europa zu erschließen."



Über BigTec

Big Technology (BigTec) ist als Value Added Distributor auf die Transformation von Datacentern spezialisiert. Immer mehr Unternehmen möchten die Leistung und Flexibilität ihrer wichtigsten IT- und Datenbestände steigern und dabei ihre Ausgaben senken, indem sie die Betriebskosten optimieren. Das Unternehmen hilft seinen Partnern, die Vorteile neuer Cloud-Architekturen und virtualisierter Datacenter zu nutzen, die zunehmend webbasiert und softwaredefiniert sind.

BigTec unterstützt Reseller und deren Kunden, die dabei sind, ihre physischen Datacenter-Umgebungen in hybride und virtuelle Umgebungen umzuwandeln, mit der Entwicklung der vollständigen Virtualisierung komplexer IT-Funktionen.

BigTec wurde 2013 als Geschäftsbereich von Exclusive Networks gegründet und arbeitet mit Herstellern innovativer Infrastrukturen für Datacenter sowie Netzwerk- und Speichertechnologien zusammen.

http://bigtec.com/de/

Über Rubrik

Rubrik stellt die branchenweit erste Lösung für das Converged Data Management zur Verfügung. Das System ermöglicht ein automatisches Backup, sofortige Recovery, unbegrenzte Replikation und Datenarchivierung ohne Volumenbegrenzung. Rubrik wurde von Technikern und Ingenieuren entwickelt, die für namhafte Unternehmen wie Google, Facebook, VMware und Data Domain tätig waren. Rubrik, mit Firmensitz in Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien, hat Kapital in Höhe von mehr als 51 Millionen US-Dollar von unterschiedlichsten Investoren eingeworben. Das Unternehmen wurde von Gartner im Jahr 2016 als "Cool Vendor in Storage Technologies" ausgezeichnet.

http://www.rubrik.com

Über Exclusive Networks

Exclusive Networks ist der ,Go-to' Value Added Distributor für schnelleren Markteintritt und Wachstum mit innovativen Technologien in den Bereichen IT-Sicherheit, Netzwerk und Infrastruktur. In den einzelnen Ländern bietet Exclusive Networks spezialisierten Technik- und Marketing-Support, der Mehrwert schafft, kombiniert mit dem Volumen und der Reichweite eines globalen Distributors. Darauf verlassen sich Reseller bei Exclusive Networks, um ihre Verkaufschancen in der sich verändernden Technologielandschaft zu verbessern und neue Umsätze zu generieren.

Unter der Bezeichnung ,Disruptive Distribution' hinterfragt Exclusive Networks stetig das traditionelle VAD-Modell, um Werte neu zu definieren und Differenzierung zu schaffen. Hierzulande agiert die Exclusive Networks Deutschland GmbH mit über 80 Mitarbeitern und Niederlassungen in Münster, München und Berlin.

Exclusive Networks ist ein Unternehmen der Exclusive Group.

http://www.exclusive-networks.com/de

