Baden-Baden, 10. Oktober 2016 — Adenosin (AMP) spielt in der Medizin bei der Ausbalancierung des Immunsystems in Bezug auf Neurodermitis und Psoriasis eine zentrale Rolle.

Adenosin ist ein wichtiger Baustein verschiedener Stoffwechselprozesse. Eine hohe Konzentration von Adenosin in den Zellen hemmt Entzündungsprozesse, während der Mangel an Adenosin die Entstehung von entzündlichen Prozessen begünstigt.

Dibropharm nutzt diese Erkenntnis und setzt mit seinen Produkten Bio-Regenerat blue und Bio-Regenerat green genau hier an. Die medizinische Systempflege ist für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Haut bei Neurodermitis, Schuppenflechte und Hauttrockenheit entwickelt worden. Bio-Regenerat eignet sich auch hervorragend für die im Alter und bei Diabetes zu Hautproblemen neigende Haut. Beide Hautcremes enthalten eine spezielle Kombination aus Adenosin und intensiv pflegenden Inhaltsstoffen. In der medizinischen Hautpflege werden die regenerierenden und pflegenden Eigenschaften des Stoffes geschätzt.

Bio-Regenerat – Medizinische Systempflege mit Adenosin

Mit Bio-Regenerat blue und Bio-Regenerat green Hautcreme wird die Haut bei regelmäßiger Anwendung reguliert und regeneriert. Beide Cremes gleichen den Feuchtigkeitsmangel aus und pflegen intensiv bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis und Schuppenflechte. Die natürliche Barrierefunktion der Haut wird gestärkt und ihr Feuchtigkeits- und Fettmangel ausgeglichen, um Entzündungen und Juckreiz zu lindern. Dazu bedarf es einer ständigen Versorgung mit regenerativen und pflegenden Substanzen wie sie in der medizinischen Systempflege Bio-Regenerat blue und Bio-Regenerat green enthalten sind. Sie enthalten keine Parfüm- und Farbstoffe! Bio-Regenerat blue und Bio-Regenerat green unterstützt die Reparatur der gestörten Hautbarriere, reguliert und regeneriert die zu Ekzemen neigende Haut.

Die Ursachen von Neurodermitis (atopisches Exzem) und Schuppenflechte (Psoriasis) sind bislang nicht vollständig geklärt. Gesichert ist, dass beiden Hauterkrankungen eine genetische Disposition zugrunde liegt. Äußere und innere (psychische) Faktoren beeinflussen den Hautzustand bei Neurodermitis und Psoriasis-Patienten. Die Pflege der Haut muss darum an die wechselnden Bedürfnisse dieser Problemhaut angepasst werden. Die Systempflege Bio-Regenerat blue und Bio-Regenerat green erfüllt diese Anforderungen, weil sie jeweils unterschiedlich ausgerichtete Kombinationen aus Adenosin und intensiv pflegenden Inhaltsstoffen enthält.

Detaillierte Produktinformationen zu den Produkten und im Online-Shop zu bestellen unter: https://www.bio-regenerat.com/bestellen.php

