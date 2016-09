Neuried, 20. September 2016 – "Aller guten Dinge sind Drei!" – Zum dritten Mal sind die Experten von livQ mit ihren wertvollen Fermentationsprodukten auf der BioSüd.

Diesmal haben sie die Sibbzena Craft-Spirits mit dabei.

Auf der diesjährigen Fachmesse in Augsburg ist das Team am Gemeinschaftsstand des Bio Marktplatzes vertreten. Einkäufer, Kundenberater und interessierte Ladner aus dem Bio- und Reformwarenhandel haben am Stand F22 in Halle 5 die Gelegenheit, direkt mit dem Hersteller dieser Fermentationsprodukte zu sprechen. Im direkten Dialog werden Produkteigenschaften und Vorteile erläutert und Erfahrungen ausgetauscht. Bio-Essenzen und Bio-Primärhefe stehen zur Verkostung bereit.

livQ Bio-Primärhefe, flüssige Bio-Bierhefe mit natürlichen B-Vitaminen, wird in vier Geschmacksvariationen angeboten. Der Verbraucher kann zwischen der puren Rezeptur, Bio-Primärhefe mit Aronia, Guaraná und Kakao oder mit der kraftvollen Maca-Wurzel wählen.

livQ Bio-Essenz ist pur oder mit der Superfrucht Camu-Camu erhältlich. Die Früchte des Camu-Camu liefern natürliches Vitamin C. Dieser Nährstoff passt perfekt zum Profil des milchsauer fermentierten Naturproduktes, das zu einem normalen Energiestoffwechsel, einer normalen Funktion des Immunsystems und einer normalen psychischen Funktion beiträgt. Mehr auf www.livQ.de

livQ Bio-Essenzen - probiotisch fermentiert aus 31 Zutaten

[Großes Bild anzeigen]

Die unter der Marke Sibbzena geführten Craft-Spirits sind mit auf der BioSüd dabei und werden ebenfalls in der Neurieder Bio-Manufaktur hergestellt. Sibbzena und Ros’Marie sind unter anderem über den Bio Marktplatz beziehbar. Mehr dazu unter www.sibbzena.de.

Termine:

BioSüd Augsburg – 25.09.2016 – Gemeinschaftsstand Bio Marktplatz 5 F22

BioNord Hannover – 09.10.2016 – livQ AG, 4-C28

Bio Marktplatz: Handelskonzept für interessante Marken:

Über 20 Bio-Unternehmen haben sich 2015 zu einem Verbund zusammengeschlossen um gemeinsam ihre Produkte an den Biohandel zu liefern. Den Rahmen dafür stellt Andreas Burk vom Bio Korb – www.bio-korb.de.

Die BS Bio Service OHG ist ein Handelsunternehmen mit Sitz in Modautal das seit 1996 Bio Produkte bundesweit an Einzelhändler vertreibt.

Der unter dem Markennamen Bio Korb bekannte Bio Großhandel beliefert rund die Hälfte der deutschen Bioläden und zusätzlich auch Reformhäuser, Hofläden, Gastronomie und weitere Fachhändler.