Blitz-Check: Seriöse Makler sofort erkennen.

Verbraucher in Deutschland sind heute beim Verkauf Ihrer Immobilie oft überfordert. Aufgrund der Komplexität der Immobilienwirtschaft müssen sie zu Beginn der Immobilienvermarktung zwei wichtige Fragen beantworten. 1. Sollte der Verkauf über einen Makler stattfinden oder besser von privat.

Die 2. Frage lautet: Wie kann ich einen seriösen Immobilienmakler sofort erkennen? Daraus ergibt sich die 3. Frage: Wer kann meine Immobilie auch in schwierigen Situationen professionell vermarkten?Gewiss keine einfachen Fragen, geht es schließlich bei den meisten selbstgenutzten Wohn-Immobilien um den momentan größten Vermögenswert einer Familie.Da möchte der Verbraucher gewiss sicher sein, dass er in guten Händen ist!

Ich habe mit vielen Immobilieninteressenten und Immobilienverkäufern gesprochen, deren Fragen und Anregungen analysiert und einen Blitz-Check der hessischen Immobilienmaklerin Manuela Weber aus Rödermark gefunden, der einfach und effizient ist im Handling und für Verbraucher bestens geeignet, den seriösen Immobilienmakler schnell zu erkennen.

- Wie ist das persönliche Erscheinungsbild des Maklers?

- Nimmt sich ihr Makler ausreichend Zeit für Sie?- Betrachten sie ihren Makler als zuverlässig?- Ist ihr Makler auch abends zu erreichen, oder am Wochenende?- Wie lange braucht ihr Makler durchschnittlich, um eine Immobile zuverkaufen?- Ist ihr Makler auch nach dem Notar-Termin für seine Kunden erreichbar?- Fragen Sie ihren Makler, welchen Mehrwert oder welcheZusatzdienstleistungen er seinen Kunden bietet?Kann ihr Makler Besonderheiten ihrer Immobilie erkennen?- Ist er in der Lage, den Markt entsprechend zu analysieren?- Kann er ihre Immobilie zielgruppenorientiert anbieten?- Sind die gesetzten Kaufpreise realistisch, wurden Sie in der Praxis aucherzielt?- Ist sein Internetauftritt angemessen, auch regional, wo ist er besonderspräsent?- Berät ihr Makler persönlich, engagiert oder über Mitarbeiter?- Wenn Mitarbeiter, wie sind diese Mitarbeiter ausgebildet?- Arbeiten die Mitarbeiter freiberuflich, als Angestellte odernebenberuflich?- Hat ihr Makler mehr als 10 Objekte gleichzeitig im Angebot?- Wie lange ist ihr Makler im Immobiliensektor tätig?- Welche Reputation genießt ihr Makler?

- Wie beurteilen Sie seine Kompetenz?- Ist ihr Makler Alleskönner oder auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert?- Hat ihr Makler eigene Erfahrung mit Immobilien gemacht?- Kann ihr Makler Umbautipps geben, die bspw. Verkaufschancenerhöhen?- Verfügt ihr Makler über Referenzen oder Erfolgsnachweise?- Welchem Berufsverband gehört ihr Makler an?- Nimmt ihr Makler an Weiterbildungsmaßnahmen teil?- Hat ihr Makler eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungabgeschlossen?- Muss ihr Makler alle Angebote öffentlich bekanntmachen?- Oder verfügt ihr Makler über eine interne Interessenten-Suchkartei?- Erstellt ihr Makler einen Marketingplan?- Ist ihr Makler Ausbildungsbetrieb der IHK?

Wir danken der in Rödermark ansässigen Immobilienfirma Manuela Weber Immobilien für die Genehmigung zur Veröffentlichung der 30 Profi-Tipps. Redak.K.H.Dellbrück.ffm26072389.