Blühendes Glück zu jeder Jahreszeit

Brigitte Wenzel schreibt gefühlvolle Lyrik „auf dieser krokusblauen wiese“ verschmelzen Sehnsucht und Liebe, Natur und Mensch.

Brigitte Wenzel hat es wieder geschafft, Stimmungen und Gefühle poetisch zu fassen. Sie braucht nur wenige Worte, um tiefe Gefühle auszudrücken. Wie ein Gemälde, hingetupft und in zarten Farben, so greifen die Gedichte von Brigitte Wenzel Stimmungen auf. Von begeistert bis melancholisch, inspiriert von der Natur und den Jahreszeiten, schreibt sie Liebeserklärungen und Träume auf. . Ihre Gedichte verzaubern durch die hingebungsvolle Lyrik zu allen Dingen des Lebens.„auf dieser krokusblauen wiese“, jetzt im Verlag Kern erschienen, ist Brigitte Wenzels zweiter Lyrik-Band nach „vom himmel auf die erde gefallen“. Diesmal hat die Autorin die Illustration mit stimmungsvollen Fotografien selbst übernommen.Gerade zu Weihnachten ist das schmucke Hardcover-Büchlein – ebenso wie der erste Titel „vom himmel auf die erde gefallen“ mit den schönen Grafiken von Maria Kamma - ein Geschenk, das erfreut.

Brigitte Wenzel kommt ursprünglich aus dem Erzgebirge und hat in Dresden ihren Abschluss als Medizinisch-technische Fachassistentin für Klinische Chemie gemacht. 1984 zog sie mit ihrer Familie in die Nähe von Frankfurt/Main und kam eher durch Zufall zum Schreiben. 2005 entstanden die ersten Gedichte, die seit 2008 regelmäßig in verschiedenen Anthologien veröffentlicht wurden. 2014 erschien das erste Buch. In ihrer Freizeit liebt sie Bücher und sportliche Aktivitäten.



Brigitte Wenzel:

auf dieser krokusblauen wiese

Lyrik

Hardcover, 68 Seiten,

Format 12,5 x 18,5 cm

ISBN 978-3-95716-258-8

ISBN E-Book 9783957162762

Buch 13,90 Euro, E-Book 8,99 Euro

