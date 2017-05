Bluetooth Low Energy Controller bei Atlantik Elektronik verfügbar

Voll integrierter Single-Chip Controller von Holtek Planegg, 8. Mai 2017 Atlantik Elektronik, Anbieter von zukunftsweisenden Komplettlösungen, präsentiert den neuen Bluetooth Low Energy Controller von Holtek.

Die BC7601 und BC7602 Controller wurden aufgrund der transparenten Übertragung speziell für Bluetooth Low Energy Anwendungen entwickelt. Aufgrund dessen eignet sich der Bluetooth Low Energy Controller beispielsweise für den Einsatz in Gesundheitspflegeprodukten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten Geräteinformationsleuchten.

Sowohl der BC7601, als auch der BC7602 verfügen über einen DC / DC- Aufwärtswandler, der die erforderliche Spannung für den integrierten low-Power-RF-Core liefert. Der BLE Controller wurde für „low-Power-Anwendungen“ optimiert. Durch den hohen Integrationsgrad ist nur eine Mindestmenge an externen Komponenten erforderlich, was den BC7601 und BC7602 sehr attraktiv für Projekte macht, bei denen der Formfaktor eine wichtige Rolle spielt.

Die Controller beinhalten Low-Power Transceiver, dessen Empfänger eine programmierbare Verstärkung von bis zu 75dB und eine Empfindlichkeit von bis zu -90dBm aufweist. Unterschiedliche Low-Power-Betriebsarten wie Sleep- und Power-Down-Modi sind vorgesehen. Darüber hinaus enthält der BC7602 einen Patch-Speicher Bereich, um die Entwicklungs- und Systemkosten zu reduzieren.

Bluetooth Low Energy Controller von Holtek

[Großes Bild anzeigen]

Während der BC7601 mit Abmessungen von 4mm x 4mm ist in einem 32 QFN Gehäuse untergebracht ist, ist der BC7602 mit Abmessungen von 6,5 x 4,5 mm in einem 46-QFN Gehäuse verbaut. Beide eignen sich damit exzellent für den Einsatz in sehr kleinen BLE Applikationen.

Eine vollständige transparente BLE Übertragung kann über die integrierte SPI Schnittstelle oder die universellen asynchronen UART Transceiver gewährleistet werden.

Dies ist die beste Wahl für transparente und energiesparende BLE Übertragungscontroller.

Aufgrund der Erfahrungen in Embedded und Wireless Technologien ist Atlantik Elektronik der optimale Ansprechpartner. Detaillierte Unterlagen erhalten Sie bei Atlantik Elektronik.

Zeichen: 2.102 (mit Leerzeichen)