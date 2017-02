Bodenbelebung - Mikroorganismen ausbringen mit dem Aquamix 1.25 v von Birchmeier

Wenn Pflanzen nicht mehr blühen wollen und auch Nährstoffzugaben erfolglos bleiben, ist die Ursache oft ein verdichteter und ausgelaugter Boden.

Um das Erdreich aufzulockern, empfiehlt es sich Mikroorganismen auszubringen. Mit dem Aquamix von Birchmeier kann man Beet- und Kübelpflanzen, Gemüse und Rasen einfach und bequem mit den Kleinstlebewesen beregnen.

Wenn Hobbygärtner sich darüber wundern, dass ihre Pflanzen in Beet und Kübel trotz Düngerzugabe nicht richtig blühen wollen und auch nur langsam wachsen, dann sollten sie sich den Boden ansehen. Ein gesunder Boden ist krümelig und luftdurchlässig. Ist das Erdreich verdichtet, fehlt den im Boden vorkommenden Kleinstlebewesen die Sauerstoffzufuhr und sie ziehen sich zurück.

Wie zum Beispiel die Regenwürmer: Ihr Gangsystem lockert normaler Weise den Boden auf und erhöht die Wasserleitfähigkeit. Ist zu wenig Sauerstoff in ihrer Umgebung, weichen sie auf andere Stellen aus.

Bei verdichteten Böden staut sich die Nässe, die Pflanzen können nicht richtig oder nur kurz unter der Oberfläche anwurzeln. Die Bodenfruchtbarkeit geht zurück.

(c)Birchmeier - Mit dem Aquamix Mikroorganismen ausbringen

Um dem Boden im wahrsten Sinne „wieder Leben einzuhauchen“, können Hobbygärtner zusätzliche Mikroorganismen ausbringen. Sie stärken und unterstützen ihre Artgenossen bei vielfältigen Aufgaben und sorgen so für ein aktives Bodenleben und hohe Bodenfruchtbarkeit.Das ideale Gerät zum Ausbringen von Mikroorganismen in flüssiger Form ist der Aquamix von Birchmeier. Das praktische Dosiersystem mischt die Mikroorganismen automatisch im Verhältnis von 2% dem Gießwasser zu. Das vorherige Anmischen in der Gießkanne ist nicht mehr notwendig.

Aber auch Flüssigdünger und andere Pflanzenstärkungsmittel können mit dem Gerät bequem und sparsam ausgebracht werden. Entsprechend der Produktinformation wählt man mittels eines Stellringes die erforderliche Konzentration von 0.2%, 0.5%, 1.0% oder 2.0%.

Zum Gießen oder Nachspülen stellt man am Gerät die Neutralposition ein. Jetzt läuft klares Wasser mit einem kräftigen Durchfluss von ca. 14 l/ min (druckabhängig).

Anwendung

Das Handling ist denkbar einfach: Mittel einfüllen, Gartenschlauch mit universeller Steckverbindung anschließen, Wasserhahn aufdrehen und los geht’s: Das durchlaufende Wasser vermischt sich mit dem flüssigen Mittel und wird in der eingestellten Dosierung ausgebracht.Hobbygärtner können mit dem Aquamix präzise düngen und gießen in einem Arbeitsgang, das lästige Tragen von Gießkannen entfällt.