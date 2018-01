Böttcher AG mit wachsendem Umsatz und größerem Sortiment

Die Böttcher AG schließt auch das Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlichen Umsatzplus ab: Mit einem Gesamtumsatz von knapp 300 Mio.

Euro und einer Umsatzsteigerung von 35% im Vergleich zum Jahr 2016 stehen im Unternehmen weiterhin alle Zeichen auf Wachstum.Um eine solch starke Marktposition mit mittlerweile über 4 Mio. Kunden weiter auszubauen, sind Investitionen unabdingbar. Auch im vergangenen Jahr wurde die Logistikanlage mit Investitionen von etwa 7 Mio. Euro weiter ausgebaut. Die Zahl der versendeten Pakete beträgt mittlerweile über 100.000 Stück in der Woche. Durch die Gründung einer zweiten Niederlassung in Laasdorf konnten die Flächen für Büroarbeitsplätze und Warenlager weiter erhöht werden. Und auch die Mitarbeiterzahl steigt kontinuierlich. Mit über 450 Mitarbeitern im Firmenverbund ist die Böttcher AG ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, der regelmäßig auf der Suche nach neuen motivierten Arbeitskräften ist. Auch in diesem Jahr werden Arbeitnehmer am Gewinn des Unternehmens mit einer Jahresprämie von bis zu 14.400 Euro pro Mitarbeiter beteiligt.Auch das Sortiment wurde vergrößert und der Firmenname angepasst: Als Böttcher AG bietet das Unternehmen mittlerweile über 150.000 Artikel aus einer Vielzahl von Bereichen. Gerade in den Produktgruppen Küche, Haushalt, Lebensmittel sowie Garten und Baumarkt fand ein starker Ausbau statt. Zusätzlich wurde im Jahr 2017 auch das Projekt einer mobilen Website abgeschlossen und umgesetzt. Somit konnte für den Kunden auch auf mobilen Endgeräten ein nahtloses Einkaufserlebnis geschaffen werden.

Dass der Kunde im Mittelpunkt steht, hat die Böttcher AG auch 2017 wieder bewiesen. In der Kundenbefragung von Testbild und Statista konnte das Unternehmen mit dem ersten Platz für „Beste Service Qualität“ im Bereich Onlinehandel (Bürobedarf) punkten. Gerade Bereich wie Kundenorientierung und fachliche Kompetenz erreichen hohe Bewertungen.Auch im letzten Jahr war es für die Geschäftsleitung wieder ein wichtiges Thema, etwas zurückzugeben. Gerade auf die Unterstützung regionaler Projekte legt Udo Böttcher großen Wert. So wurden unter anderem die Hospiz & Palliativstiftung in Jena und die Diakonie Mittelthüringen großzügig unterstützt.