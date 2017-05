Bohemian Rhapsody in Weiß Mit hellen Farben und ausgefallenen Details setzt massivum den Boho Look jetzt frisch in Szene

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Mai 2017 - Unkonventionell und lässig: Der angesagte Boho Chic erinnert an den fröhlichen Hippie Look der wilden 60er. Konnte es damals gar nicht bunt genug zugehen, ist der Stil jetzt im 21. Jahrhundert angekommen – erwachsen und ruhig, aber auch immer noch ein wenig verspielt.

Auf seiner Inspirationsseite zum Thema Bohemian White zeigt Möbelanbieter massivum, wie sich dieser charmante Einrichtungsstil individuell umsetzen lässt. Helle Möbel aus natürlichen Materialien wie Massivholz und Rattan bilden die Basis, Textilien in verwaschenem Weiß sorgen für Frische und Gemütlichkeit. Kissen mit Ethnoprints, weiche Teppiche und Decken mit Fransen und Bommeln, ein Pouf mit Ornamenten im Häkeldesign und ausgewählte Accessoires in Weiß oder zarten Naturtönen bilden die stilechte Ergänzung.

Entscheidend beim Einrichten im neu interpretierten Hippie-Look ist der richtige Mix. Bei den Aufbewahrungsmöbeln der Serie Valsad kombiniert massivum einen geradlinigen weißen Korpus mit phantasievollen Intarsien aus Teakholz auf den Türen. Ob Kommode oder Sideboard – beide Möbel bieten viel Stauraum und sind ein außergewöhnlicher Blickfang in Wohnzimmer oder Flur.

Natürlichkeit spielt im modernen Boho Stil eine wichtige Rolle: So unterstreicht ein gemütliches Sofa aus Rattangeflecht wie Epso aus Kubu-Rattan den lässigen Charakter der Einrichtung, die üppigen Polster und Kissen aus weißer Baumwolle ergänzen den entspannten Kuschelfaktor. Epso ist als großzügig geschnittener Zwei- oder Dreisitzer erhältlich. Mit Rattan-Serien wie Talara und Namsos lassen sich ganze Wohnlandschaften gestalten, die aus Sesseln, Sofas und Hockern frei kombiniert werden können.

Wer weniger Platz hat, kann sich auch mit kleineren Möbeln stilecht einrichten, beispielsweise mit einem klassischen Korbstuhl wie dem Modell Warley, das mit seiner Retroform für angenehmen Sitzkomfort sorgt. Bei den Korbstühlen der Serie Sitka unterstreicht ein Mix aus hellem Geflecht und weißen Metallbeinen die Leichtigkeit dieser bequemen Sitzmöbel, die als Stuhl, Bank und Barstuhl angeboten werden. Auch eine Kombination aus Stuhl und Hocker ist erhältlich. Dabei kann der Hocker vielseitig genutzt werden – ob als bequeme Fußablage oder als zusätzliche Sitzgelegenheit. Und für einen praktischen Sitzpouf wie Boho findet sich nahezu überall ein Eckchen. Auch die rustikalen Hocker Elbrus und Salado aus recyceltem Teakholz sind flexibel einsetzbar.

Fehlen nur noch Accessoires, die den Stil wirkungsvoll in Szene setzen. In seinem Inspirationsbereich Bohemian White lädt massivum zum ausgiebigen Stöbern ein: Hier findet sich neben Möbeln auch eine große Auswahl an passenden Kissen, Teppichen und Decken sowie Lampen, Bildern, Vasen, Körben und vielem mehr.

