Bonuszahlungen der Krankenkasse: VERICON findet für Kunden die besten Angebote

Viele gesetzliche Krankenkassen (GKV) werben mit attraktiven Bonusprogrammen.

Neben Sach- und Gesundheitsleistungen, beispielsweise eine inkludierte Mitgliedschaft in einem Fitness-Studio oder eine Zahnreinigung, bieten Krankenkassen vermehrt auch Geldprämien in Form von Bonuszahlungen an. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Kassen auch in den kommenden Jahren ihre Beiträge erhöhen werden, können attraktive Zusatzleistungen also durchaus ein Grund für einen Wechsel der Krankenkasse sein. Bevor man diesen Schritt geht, sollte man sich allerdings genau über die Konditionen und Bedingungen der Zusatzleistungen informieren – denn viele Offerten können nicht einfach in Anspruch genommen werden, sondern sind an umfangreiche Voraussetzungen geknüpft.

Die unabhängigen Finanz- und Versicherungsexperten der VERICON GmbH haben sich zur Aufgabe gemacht, für ihre Kunden die Krankenkasse zu finden, die am besten zur jeweiligen Lebenssituation und zu den individuellen Bedürfnissen des Kunden passt. Dabei fungiert VERICON als erfahrenes Bindeglied zwischen Kunden und Anbietern. In die Empfehlungen des Unternehmens fließen dabei Aspekte wie das Preis-Leistungsverhältnis, die Attraktivität der Zusatzleistungen, aber auch die langjährige Erfahrung von VERICON als Deutschlands größtem Spezialdienstleister im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung mit ein. Auf diese Weise müssen Kunden sich nicht mehr mit komplizierten Verträgen und Tarifen auseinandersetzen, sondern vertrauen bei der Wahl ihrer Krankenkasse direkt auf den Rat von Experten.

Kompetente Beratung in Sachen GKV ist in jeden Fall anzuraten: Erst im September 2016 hat der Bundesfinanzhof die Finanzämter zur Ordnung gerufen, die die Bonuszahlungen der Krankenkassen bislang mit den steuerlich abziehbaren Versicherungsbeiträgen verrechnet hatten. Dadurch erhöhte sich für die Betroffenen die Steuerlast. Seit dem Urteil den Bundesfinanzhofes ist nun klargestellt, dass die Bonuszahlung nicht der Steuerlast unterliegt und damit steuerfrei ist. Dies ist nur ein Beispiel für die Komplexität des Finanz- und Versicherungsmarktes, der sich bei den Krankenkassen und ihren Bonusprogrammen besonders offenkundig zeigt. Das heißt in der Konsequenz: Ähnlich wie bei einer Steuererklärung macht es Sinn, sich auch bei der Wahl der richtigen Krankenkasse von Experten beraten zu lassen, die sich mit den „Stolperfallen“ des Marktes auskennen und den maximalen geldwerten Vorteil herausholen. Die Beratungsleistung von VERICON ist kostenfrei und wird über die Vereinbarungen mit dem jeweiligen Anbieter verrechnet – im Gegenzug bekommt man eine umfassende Service-Leistung und die Sicherheit, für sich das individuell beste Versicherungspaket gefunden zu haben.

