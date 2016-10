Mit Wirkung vom 01.10.2016 übernimmt Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Boris Zipser als weiterer Geschäftsführer der Weber Gruppe die Produktionsverantwortung für die Werke Dillenburg, Legnica (Polen) und Suzhou (China) sowie für das Qualitätsmanagement und die internationale Werksentwicklung.

Künftig hat das Unternehmen eine dreiköpfige Spitze mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter Dr.-Ing. Thomas Zipp, dem kaufmännischen Geschäftsführer Jan Thomas Schmidt sowie Boris Zipser. Wesentlicher Fokus für Zipser wird die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz der produzierenden Werke sein, mit stetiger Verbesserung der Prozess- und Technologiekompetenz.

Der 49-jährige Zipser ist Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur und hat rund zwei Jahrzehnte intensive Werksaufbau- und Managementerfahrung in der Automobilzulieferindustrie – vorwiegend im internationalen Ausland (Mexiko, Brasilien und Asien). Aufgrund seiner langjährigen internationalen Erfahrungen, in Kombination mit ausgewiesener Lean-Production- und Business-Excellence-Expertise, wird er die Geschäftsführung der Weber Gruppe sehr gut ergänzen können.

Boris Zipser, neuer Geschäftsführer für den Bereich Production (COO) der Weber Gruppe

„Ich freue mich, dass wir mit Boris Zipser eine wertvolle Persönlichkeit für unser Haus gewinnen konnten, die sowohl menschlich als auch mit hoher Fach- und Führungskompetenz unser Unternehmen und das Team der Weber Gruppe bereichern wird“, so Dr. Thomas Zipp bei der Einführung Zipsers im Führungskreis.



Unternehmensprofil Weber Gruppe

Die Weber Gruppe ist Systempartner für Kunststofflösungen in den Branchen Automobil, Gebäude- und Hausgerätetechnik, Heizung, Möbel sowie Medizin. Mit mehr als 1000 Mitarbeitern entwickelt und produziert das mittelständische Familienunternehmen Kunststoff-Komponenten, -Module und -Systeme an Standorten in Deutschland, Polen und China. Neben dem Kerngeschäft Kunststofftechnik bilden wezi-med Medizintechnik, wezi-mould Formentechnik sowie – seit dem Gründungsjahr 1949 – wezilit Dichtungsmassen weitere Geschäftsbereiche der Weber Gruppe. Das Unternehmen bietet über alle Geschäftsbereiche die gesamte Bandbreite des Projektmanagements – von der Konzeption über die Entwicklung bis zum serienreifen Produkt. An höchster Stelle stehen dabei die Kunden und der Anspruch, diesen einen herausragenden Nutzen zu bieten.

Die tägliche Mission der Weber Gruppe ist es, die Faszination Weber erlebbar zu machen, indem mit Kompetenz und Leidenschaft faszinierende Ideen kreiert und außergewöhnliche Lösungen geschaffen werden.