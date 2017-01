Bosch zertifiziert erstmalig Brunel GmbH als Preferred Supplier // Ingenieurdienstleister überzeugt durch langjährige Zusammenarbeit und hohe Kompetenz

Bremen/Stuttgart, 23. Januar 2017. Die Brunel GmbH ist neuer „Preferred Supplier“ der Robert Bosch GmbH.

Das Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungsunternehmen wählte den international tätigen Ingenieurdienstleister als bevorzugten Lieferanten aus. Mit dem Preferred Supplier Status definiert Bosch diejenigen Lieferanten, mit denen das Unternehmen verstärkt zusammenarbeiten möchte. Dafür hat Brunel über einen längeren Zeitraum besonders wettbewerbsfähige Dienstleistungen erbracht: die hohe Expertise der Fachkräfte, die schnelle und zuverlässige Lieferfähigkeit sowie Brunels bundesweites Netzwerk von über 40 Niederlassungen. Seit kurzem ist nun eine eigens für Bosch gegründete Vertriebseinheit aktiv, die zentral von Stuttgart ausgehend agiert.Brunel Geschäftsbereichsleiter Dirk Lind wertet die Zertifizierung als ein wichtiges Signal für die Qualität der langjährigen Zusammenarbeit mit Bosch: „Der Status des Preferred Suppliers unterstreicht das fachliche Know-how unserer Experten, die für Bosch tätig sind.“ Bereits seit 1997 sind hochqualifizierte Ingenieure, Informatiker und Techniker der Brunel GmbH für die Bosch-Gruppe an den Standorten Abstatt, Bremen, Crailsheim, Hildesheim, Homburg, Karlsruhe, Reutlingen und Stuttgart im Einsatz.Die Brunel Spezialisten unterstützen das Unternehmen unter anderem bei Berechnungen, Simulationen oder Testings, in der Fertigungsplanung und -optimierung, der Konzeption und dem Bau von Prüfständen, bei neuen Entwicklungen in der Elektrik und Elektronik sowie von Steuergeräten und Embedded Systems. Bosch zielt auf nachhaltige Geschäftsbeziehungen und gemeinsames weltweites Wachstum mit den besten und innovativsten Lieferanten. Der Preferred Supplier Status ist Teil des Lieferanten-Management-Programms von Bosch und wird jährlich neu anhand fest definierter Kriterien vergeben.

Bei Rückfragen stehen der Geschäftsbereichsleiter Dirk Lind sowie der Stuttgarter Niederlassungsleiter Markus Dörner gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Das Unternehmen Brunel

Mit über 40 Standorten und einem Netzwerk von 3.000 hoch qualifizierten Mitarbeitern ist die Brunel GmbH einer der führenden Ingenieurdienstleister innerhalb der DACH-Region und Tschechiens. Seit über 20 Jahren unterstützt Brunel Unternehmen unterschiedlichster Branchen mit ganzheitlichen Projektlösungen in allen Bereichen des modernen Engineerings. Dabei lösen die Ingenieure, Informatiker, Techniker und Manager komplexe Aufgaben entlang der gesamten Prozesskette: von der Entwicklung über Konstruktion, Verifikation, Prototyping und Testing bis hin zum Management Support. Brunel verfügt zusätzlich über Entwicklungszentren mit Kompetenzen in den Bereichen Engineering, Prüfstandbau, Hard- und Softwareentwicklung sowie Prüfungen für die Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Die Brunel GmbH ist Teil der Unternehmensgruppe Brunel International N.V., die mit mehr als 11.000 Mitarbeitern an 104 Standorten in 37 Ländern aktiv ist.

