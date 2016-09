Der Brady BBP33 Etikettendrucker setzt neue Maßstäbe in der Etikettenerstellung. Er ist sehr einfach zu bedienen, druckt verschiedene Industrie- und Laboretiketten und kalibriert sich selbst.

Mit dem Brady BBP33 Etikettendrucker gibt es kein Kalibrieren, keine Etikettenverschwendung, kein umständliches Ausprobieren, keine Sensoranpassung und kein Einstellen von Druckgeschwindigkeit und Hitze, seitens des Anwenders. Das alles ist vorbei. Dieser Drucker ist nur noch anzustellen, die gewünschte Materialkassetten ist einfach einzulegen und man kann sofort mit dem Etikettendruck loslegen. Alles andere übernimmt der Drucker selbständig.

Der Brady BBP33 ist ein hochwertiger, aber – in seiner Klasse – ein sehr preisgünstiger Thermotransferdrucker mit einer Druckauflösung von 300 dpi und druckt so ziemlich alles, was in der Industrie, in Produktionsunternehmen und im Labor benötigt wird. Der BBP33 ist an einen PC über die USB-Schnittstelle anzuschließen oder über Ethernet. Optional erhältlich ist WiFi und Bluetooth.

Brady BBP33 – Multitalent und vielseitiger Etikettendrucker

[Großes Bild anzeigen]

Der vielseitige Brady-Drucker bedruckt ein großes Sortiment an vorgestanzten Etiketten und – dank der integrierten Schneidefunktion - auch Endlosbänder. Somit ist der BBP33 nicht nur zum Etikettendruck verwendbar, sondern er druckt sogar Schilder, lange Markierungen, Hinweisschilder, Sicherheitsschilder, logistische Markierungen und vieles mehr.

Somit kann der Brady BBP33 Etikettendrucker für die Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung, für die Kennzeichnung im elektronischen Bereich, zur Produktkennzeichnung, allgemeinen Kennzeichnung, zur Kennzeichnung von Leiterplatten und sogar zur Kennzeichnung von Laborproben verwendet werden.

Vom bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT ist nicht nur der Brady-Drucker BBP33 mit Zubehör und Software erhältlich, sondern das gesamte Spektrum verschiedener Druckmedien wie zum Beispiel Typenschilder für Drucktasten und als Ersatz für Gravurschilder, Etiketten für Schaltschrankkomponenten, selbstlaminierende Leitungs- und Kabeletiketten, Fähnchen-Etiketten für Glasfaserkabel, reißfeste Anhänger, wiederablösbare und dauerhaft klebende Leitungs- und Kabelmarkierer, Schrumpfschläuche, Papier-, Polypropylen- und Polyester-Etiketten, weiß oder metallisiert, Polyimid-Etiketten für hohe Temperaturen zur Kennzeichnung auf Leiterplatten, spannungsableitende Polyimid-Etiketten, sowie vorgedruckte und gestanzte Schilder mit Kopfzeile, nicht klebende vorgedruckte Sicherheitsanhänger, hochleistungsfähiges Vinyl-Endlosband für den Innen- und Außenbereich wie z.B. Sicherheitsschilder, Rohrmarkierer usw.

Ebenso im Sortiment hat MAKRO IDENT vorgedruckte NFPA-Etiketten für die Chemikalienkennzeichnung, vorgedruckte GHS/CLP-Etiketten in verschiedenen Layouts, Blanko-Etiketten, nicht klebende Polyester-Anhänger, reflektierende Bänder, langnachleuchtende Bänder, bedruckbare magnetische Bänder, Polyestermaterial für kalte Temperaturen, repositionierbare Materialien, sowie eine Vielzahl an Laboretiketten zum Kennzeichnen von Röhrchen, Ampullen, Deckel, Mikrotiterplatten, Objektträger, Halme, Gewebekassetten, Flaschen, Kolben, Petrischalen, Zentrifugen-, Eppendorf-, PCR-Röhrchen, konische und große Röhrchen bzw. Gefäße - für den Einsatz von 130°C bis minus 196°C.

Der Brady BBP33 bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Kunden, die eine Vielfalt von Materialien oder Etikettengrößen verwenden oder die komplette Kennzeichnung im Betrieb oder in einem Labor vornehmen möchten, inklusive der Kennzeichnung von Laborproben.

Je nach Anforderungen des Kunden verwendet der Brady BBP33 Etikettendrucker mehr als 600 Formate aus 40 verschiedenen Materialien. Sollte ein passendes Format nicht im Sortiment sein, so können bei MAKRO IDENT auch vorgestanzte Etiketten nach Kundenwunsch für diesen Drucker erstellt werden.

Für die Etiketten-Erstellung gibt es die Software LabelMark STD und zur Erstellung von Schildern (mit Symbolen, Piktogrammen usw.) die Software-Plattform BRADY-WORKSTATION, in der die meisten Applikationen kostenlos erhältlich sind. Die Software ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen unter http://www.makroident.de/drucker/drucker_bbp33.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: Angelika Wilke

WEB: http://www.makroident.de