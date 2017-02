Studienkreis ist „Testsieger der Nachhilfe-Institute“ Ein Branchentest im Auftrag des Fernsehsenders n-tv hat ergeben: Studienkreis bietet unter den Nachhilfeinstituten die beste Leistung und den besten Service

In diesen Tagen verteilen Deutschlands Schulen wieder ihre Halbjahreszeugnisse – nicht immer ein Grund zur Freude. Viele Familien schauen sich deshalb zurzeit nach der passenden Nachhilfe um. Markttests geben dabei eine gute Orientierung, bei welchem Anbieter die beste Qualität zu erwarten ist. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat jetzt im Auftrag des Fernsehsenders n-tv die Nachhilfebranche unter die Lupe genommen. Die Tester haben sowohl die Leistungen als auch den gebotenen Service von vier bundesweit vertretenen Nachhilfeinstituten ausführlich analysiert. Testsieger ist der Studienkreis, den es in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland rund 1.000 Mal gibt. Die Schülerhilfe, das Lernstudio Barbarossa und Kumon belegen die weiteren Plätze.

In vier von sechs Kategorien hat der Gesamtsieger Studienkreis den ersten Platz belegt und jeweils die Note „Sehr gut“ erhalten.

Branchentest des Fernsehsenders n-tv: Studienkreis ist „Testsieger der Nachhilfe-Institute“

In der Dokumentation der Studie „Nachhilfe-Institute 2017“ heißt es: „Studienkreis ging als Einziger mit einem sehr guten Qualitätsurteil als Testsieger aus der Studie hervor. Bei den Gesprächen vor Ort und auch am Telefon berieten die Mitarbeiter des Unternehmens am kompetentesten. Gerade im persönlichen Gespräch erfragten sie umfassend den genauen Kundenbedarf und gaben darauf aufbauend individuelle Auskünfte. Darüber hinaus beantwortete der Anbieter E-Mails am schnellsten – nach durchschnittlich etwas über vier Stunden. Die Website verfügte über das größte Informationsangebot und nützliche Funktionen wie eine Volltextsuche. Das Unternehmen bot zudem die besten Leistungen: Neben der größten Auswahl an Fächern gehörte unter anderem eine Geld-zurück-Garantie für alle Tarife zum Angebot des Instituts.“

„Dieses hervorragende Ergebnis freut mich wirklich sehr“, sagt Studienkreis-Geschäftsführer Lorenz Haase. „Nachdem wir im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge ‚Service-Champion‘ der Nachhilfebranche geworden sind, ist diese Auszeichnung eine wichtige Bestätigung für uns, dass wir unseren Kunden eine optimale Leistung und den bestmöglichen Service bieten.“

Zum Hintergrund: Das Deutsche Institut für Service-Qualität untersuchte vier große Nachhilfeinstitute deutschlandweit. Die Qualität des Service wurde unter anderem im Rahmen von je zehn Beratungen vor Ort ermittelt, wobei insbesondere die Kompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter im Fokus standen. Den telefonischen Service sowie die Qualität der E-Mail-Bearbeitung ermittelten die Marktforscher durch jeweils zehn Testanfragen. In die Bewertung der Servicequalität flossen zudem die Internetauftritte der Anbieter ein, die anhand von jeweils zehn Prüfungen durch geschulte Testnutzer sowie jeweils einer detaillierten Inhaltsanalyse geprüft wurden. Insgesamt lagen der Analyse 164 Servicekontakte zugrunde.

Der Studienkreis – ein Unternehmen des Münchner AURELIUS Konzerns – gehört zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Es stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. In seiner „Kinderlernwelt“ bietet der Studienkreis eine ganzheitliche Förderung für Grundschulkinder an. Mit seinen rund 1.000 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tu¬toren. Um Eltern Orientierung auf dem Nachhilfemarkt zu geben, lässt der Studienkreis die Qualität seiner Leistungen vom TÜV Rheinland überprüfen. In Deutschlands größtem Service-Ranking der Tageszeitung DIE WELT wurde der Studienkreis seit 2013 viermal in Folge Branchengewinner in der Kategorie „Nachhilfeanbieter“. 2017 wurde der Studienkreis zudem „Testsieger der Nachhilfe-Institute“ in einem Branchentest des TV-Senders n-tv. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter http://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800/111 12 12. Über http://www.facebook.com/studienkreis können Interessierte direkt mit dem Studienkreis in Kontakt treten.