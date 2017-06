Brandschutztechnik Müller GmbH bietet seinen Kunden jetzt digitale Wartungsdokumentation mit der Foxtag-App.

Jahrelange Erfahrung und Kompetenz macht Brandschutztechnik Müller für seine Kunden zu einem zuverlässigen Partner.

Als Komplettausrüster für Feuerwehren, Industrie und Prüfdienste, ist es besonders wichtig, qualitativ hochwertige und moderne Produkte anzubieten. Mit der Wartungs-App von Foxtag bietet Brandschutztechnik Müllers nun seinen Kunden eine professionelle Lösung für die Planung und Dokumentation von Wartungsarbeiten an brandschutztechnischen Anlagen. So kann bspw. die Feuerlöscher-Prüfung nach DIN 14406 oder nach § 17 BetrSichV einfach digital per Klick dokumentiert werden. Ohne manuelle Übertragungsarbeiten wird automatisch ein detailliertes Prüfprotokoll erzeugt.„Die Wartungs-App von Foxtag bringt die Wartungsdokumentation sinnvoll und sehr hilfreich auf den Punkt. Sie ist sehr einfach in die Betriebsabläufe zu integrieren. Deshalb haben wir die Wartungs-App als wertvolle und sinnvolle Ergänzung in unserem Angebot für Brandschutzunternehmen aufgenommen“, so Uwe Henning. Leiter Vertrieb bei Brandschutztechnik Müller.Auf der FeuerTRUTZ 2017 wurde die Vertriebspartnerschaft mit einem gemeinsamen Messeauftritt bereits aktiv umgesetzt.Die Foxtag Wartungs-App ist ab 50 EUR pro Monat für Firmen (inkl. 30 Mitarbeiter) zu nutzen. Kosten für Kauf oder Updates fallen nicht an und sie kann monatlich gekündigt werden. Kunden von Brandschutztechnik Müller profitieren bei Buchung der Foxtag-App mit Jahreszahlung, von einem Warengutschein im Wert von 100 €.„Kundennähe und Kundenaustausch sind uns wichtig, um die Wartungs-App immer weiter zu verbessern. Mit der Firma Müller haben wir einen optimalen Partner gefunden, der unsere Vorstellung von Kundennähe und Kundenfreundlichkeit teilt“, so Dirk Thiede, Geschäftsführer und Mitgründer der Foxtag GmbH.

Mehr Effizienz und Sicherheit in der Wartungsdokumentation

Die Foxtag Wartungs-App macht Wartungsdokumentation deutlich effizienter und sicherer und verspricht Zeiteinsparungen von über 50 % gegenüber der üblichen Zettelwirtschaft.

Im Büro werden fällige Wartungen nach dem Ampelprinzip auf dem Rechner angezeigt und lassen sich einfach einplanen und Mitarbeitern zuweisen. Vor Ort haben die Mitarbeiter in der App alle Objekte und Kontaktdaten im Blick und können die Wartung in einem strukturierten Ablauf in übersichtlichen Formularen mit eindeutigen Prüfergebnissen, Messdaten und Anmerkungen erfassen. Die Wartungsabläufe können per Klick individuellen Anforderungen angepasst werden. Spezielle Funktionalitäten wie die Scanfunktion für QR- und Barcode erleichtert das Einpflegen und die Identifikation der Geräten und Anlagen. Abgeschlossen mit der digitalen Unterschrift vom Kunden und Techniker erstellt die App automatisch einen Prüfbericht, aktualisiert die Wartungshistorie und legt einen neuen Termin fest. Eine sichere Sache für Kunden und Prüfer.