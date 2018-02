Die Hochzeitsvorbereitungen nehmen gerne ein Jahr und länger in Anspruch. Ist der große Tag vorbei, folgt bei vielen Bräuten der Hochzeitsblues.

Das Gefühl von „einmal Prinzessin sein“ ist vergangen und das Brautkleid verstaubt im Schrank. Dank Hochzeitsplanerin Nadja Dotzauer, Inhaberin der Agentur Traumhochzeit München, hat das edle Kleidungsstück aber bald seinen nächsten großen Auftritt. Bei einem Braut-Event der ganz besonderen Art: Der Brautparty! „Ein einfaches Shooting vieler Bräute war der Ursprungsgedanke. Aber wenn schon, dann ordentlich!“, so Dotzauer. Und so stand ein Konzept schnell fest. Die Brautparty findet am 29. April 2018 ab 14 Uhr in der Alten Gärtnerei in Taufkirchen statt. Für Hochzeitsexpertin Dotzauer war schnell klar: „Ein tolles Event braucht tolle Dienstleister.“

Deswegen sorgt nun die Every-Tuesday-Band für musikalische Stimmung, die Gautinger Konditorei Petite Amelie spendiert die Hochzeitstorte, ein Zauberer bringt die Teilnehmerinnen zum Staunen.Das Highlight der Brautparty – das große Foto-Shooting der Bräute - übernimmt das Hochzeitsfotografen-Ehepaar Claudia und Andreas Pfaller von „Mokati“. Als unvergessliche Erinnerung an die Brautparty stehen die Fotos nach dem Event allen Teilnehmerinnen zum Download zur Verfügung. „Außerdem,“ verrät Initiatorin Dotzauer, „erhalten die besten Bilder natürlich einen Ehrenplatz in unserem eigenen Hochzeitsmagazin `Dream-Z`.“

Die Brautparty startet am 29. April 2018 um 14 Uhr in der Alten Gärtnerei in Taufkirchen. Die Teilnahme ist nach Anmeldung auf http://www.Brautparty.com für jede Frau, die mit Brautkleid erscheint, kostenlos. Begleiterinnen ohne Brautkleid bezahlen 15 EUR Eintritt. Für das richtige Prinzessinnen-Gefühl können die Bräute das VIP-Paket für 29 EUR buchen. Darin enthalten sind ein Glas Prosecco, Hilfe von Stylisten bei Haaren und Makeup, sowie ein Einzelfotoshooting.

Auf eines müssen die weiblichen Gäste bei allen Highlights aber an diesem Sonntag verzichten: Männer! Denn die bleiben bei diesem besonderen Mädelsnachmittag leider draußen.