(Kreuztal, 18. Oktober 2016) Klobig, auffällig, schwer. Die Vorurteile gegenüber Hörgeräten sind noch immer verbreitet.

Gerade jüngere Menschen scheuen daher den Gang zum Hörgeräteakustiker – auch wenn sie erste Anzeichen einer Hörminderung bei sich feststellen. Doch moderne Hörsysteme fallen heutzutage immer weniger auf. Neuestes Beispiel ist das Siemens und Signia Im-Ohr-Hörgerät Silk. Es verschwindet nahezu unsichtbar im Gehörgang und kann mit wenigen Handgriffen zum sofortigen Probetragen angepasst werden. Bis Ende des Jahres haben Menschen mit Hörminderung die Möglichkeit, die neuen Silk-Hörsysteme bei zahlreichen HÖREX Mitgliedsfachbetrieben kostenlos zu testen.

„Das neue Silk ist eines der kleinsten Hörgeräte der Welt und tatsächlich kaum zu sehen“, erklärt Gerd Müller. Er ist gelernter Hörgeräteakustikermeister und seit September 2016 in leitender Funktion bei der HÖREX Hör-Akustik eG, einem Zusammenschluss von Hörgeräteakustikern in ganz Deutschland. Diese gehören zu den ersten Fachgeschäften, die das Im-Ohr-Hörgerät Silk anbieten.

Die neuen Siemens und Signia Im-Ohr-Hörgeräte zählen zu den kleinsten Hörgeräten der Welt. (Quelle: Sivantos)

Passt sofort, ohne Maß zu nehmen

Silk ist nicht nur unauffällig, es kann noch eine ganze Menge mehr. Die Gehäuseform ist so gebaut, dass sie zusammen mit einem weichen Silikonaufsatz, einem sogenannten Click Sleeve, in fast jedes Ohr passt. Ein spezieller Abdruck der Ohrmuschel ist nicht nötig. „Für Menschen mit Hörminderung bedeutet das: Sie gehen in ein Hörakustik-Fachgeschäft, der Hörgeräteakustiker passt das Silk-Hörsystem auf ihr individuelles Gehör an – und schon können die Kunden es mitnehmen und in ihrer gewohnten Umgebung testen“, erklärt Gerd Müller und ergänzt: „Eine Einschränkung muss ich allerdings machen: Für Betroffene mit einer ausgeprägten Schwerhörigkeit sind Im-Ohr-Geräte wie das Silk nicht geeignet.“

Kleines Gehäuse, große Technik

Obwohl die Silk-Hörgeräte so klein sind, müssen sie auf die neueste Technik nicht verzichten. Ein Beispiel ist die Funktion SpeechMaster. Sie hebt den dominanten Sprecher hervor und reduziert alle anderen Stimmen und Klänge. Hörgeräteträger können daher auch an Bahnhöfen, im Straßencafé oder in Großraumbüros ihrem Gesprächspartner entspannt zuhören – trotz zahlreicher lauter Hintergrundgeräusche.

Testhörer gesucht

Die HÖREX Mitgliedsfachbetriebe suchen ab sofort 500 Testhörer für das neue Siemens und Signia Im-Ohr-Hörgerät Silk. Bis Ende des Jahres haben Interessierte die Möglichkeit, die Hörgeräte kostenlos und unverbindlich bei einem teilnehmenden HÖREX Mitgliedsfachgeschäft Probe zu tragen. Weitere Infos gibt es unter http://www.signia-hoergeraete.de/hoerex .