Broadway Gold schließt überzeichnete Platzierung erfolgreich ab

Broadway Gold Mining Ltd. (TSX.V: BRD; FRA: BGH) legt (weiter) ein irres Tempo vor.

Gestern Abend hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass die kurz vor Weihnachten annoncierte Kapitalerhöhung über 2,1 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen wurde und sogar überzeichnet war. Insgesamt wurden 2.315.164 CAD aufgenommen, wobei der Appetit der Investoren wohl noch größer gewesen wäre, denn die Mehrzuteilung musste auf 10% begrenzt werden. Man kann die Investoren verstehen: Angesichts des gestrigen Schlusskurses von 0,75 CAD wirkt der Platzierungspreis von 0,35 CAD zuzüglich eines halben Warrants bei 0,75 CAD in der Tat wie ein Schnäppchen.

Das schnelle Closing bei Broadway unterstreicht einmal mehr das Zutrauen, das größere Investoren in das Unternehmen haben. Eine Rolle dürfte gespielt haben, dass das Thema Kupfer wieder zunehmend ins Visier der Anleger gerät. Nicht wenige Experten sehen das Metall als ihren Favoriten für das Jahr 2017. Das Madison Kupfer-Gold-Projekt in Montana befindet sich mitten in einem der ältesten Mining-Camps der USA und bietet mit seinen historischen Rekordgehalten von bis zu 40% Kupfererz hohes Potenzial für systematische Exploration. Die Investmenthypothese bei Broadway lautet, dass das wirkliche Potenzial der Lagerstätte von den Vorbesitzern gar nicht in vollem Umfang erkannt worden ist.

Die historische Madison-Mine; Foto: Broadway Gold Mining

Geld ist gleich Geschwindigkeit (zur Freude der Aktionäre). Mit dem frischen Geld kann Broadway schnell und effektiv weiterarbeiten. Es laufen derzeit gleich mehrere Programme parallel: die Stollen untertage werden von einer Spezialfirma wieder sicher hergerichtet und für untertägige Bohrungen vorbereitet. An der Oberfläche der insgesamt 450 Acres (ca. 180 Hektar) großen Lizenz werden mit modernster IP-Technologie Messungen vorgenommen, um die Geologie in tieferen Schichten besser zu verstehen. Gleichzeitig werden historische Befunde in 3D-Computermodelle übertragen, um ein bevorstehendes Bohrprogramm möglichst effizient zu steuern. Broadway möchte die historischen hochgradigen Kupfer-Gold-Vorkommen so schnell wie möglich erneut testen. Kurzum: wir erwarten in den kommenden Tagen und Wochen ein Feuerwerk von Updates und News.



Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Broadway Gold Mining halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen (Broadway Gold Mining).