Broadway Mining mit Cash und großen Plänen für 2017

Die Aktie von Broadway Gold Mining Ltd. (WKN A2DGV2 / TSX-V BRD) hat seit der Erstempfehlung durch Goldinvest.de Ende November vergangenen Jahres einen Blitzstart hingelegt und schon deutliche Kursgewinne verbucht.

Zuletzt hat die Gesellschaft 2,3 Mio. CAD buchstäblich über Weihnachten eingesammelt. Aus gut informierten Kreisen war zu hören, dass Broadway auch 5 Mio. CAD hätte aufnehmen können. Leider haben bisher offenbar nur wenige deutsche Investoren die Story auf dem Radar, deshalb wollen wir im Folgenden die Fortschritte der Gesellschaft nochmals kurz resümieren.

Am 17. Oktober 2016 erwirbt das Unternehmen sämtliche Rechte (100 %) am Kupfer-Gold-Projekt Madison - einem genehmigten, ehemals aktiven unterirdischen Kupfer-Gold-Bergbaubetrieb im historischen Distrikt bei Butte, Montana, USA.

Zwei Tage später kommt Duane Parnham offiziell als Chairman an Bord der Gesellschaft. Der Name lässt aufhorchen, denn man kann wohl zu Recht sagen, dass Duane in Toronto zu den dicken Fischen der Gründerszene gehört. Als Serial-Entrepreneur ist sein Name verbunden mit Firmen wie der in Deutschland seinerzeit leidenschaftlich diskutierten Forsys Metals Corp., Giyani Gold Corp.

Die historische Madison-Mine

oder Canoe Mining Ventures Corp. Parnhams kommerziell erfolgreichster Deal war wohl 2011 der Verkauf von UNX Energy Corp., einem Öl&Gas-Junior, an HRT Participacoes em Petroleo SA für 730 Mio. CAD. Im Übrigen ist Duane auch für Technologie-Start-Ups aktiv und fungiert auch als Chairman von Nevada Zinc Corp. Kurzum: Duane ist kein Mann für kleine Deals. Er kann, was für den Erfolg von Rohstoff-Unternehmen entscheidend ist, Kapital besorgen. Zweifellos stammen die bisherigen Finanzierung von Broadway v.a. aus seinem großen Netzwerk.

Am 12. Dezember beginnt der Handel in den USA am OTCQB Venture Markt unter dem Kürzel „BDWYF“; kurz zuvor war die Aktie in Deutschland unter dem Kürzel „BGH“ eingeführt worden.

Bereits seit November sind auf dem Projekt Geologen vor Ort mit der Entnahme regionaler Proben und der Vermessung von Bohrlochansatzpunkten beschäftigt. Historische Bohrdaten werden in 3D-Graphik übertragen. Der Spezialist Groundhog Mining arbeitet an der Sanierung der unterirdischen Abbaustätten, die Firma AK Drilling soll die oberirdischen Bohrungen durchführen und Peter E. Walcott and Associates Limited führen konzessionsweit tiefreichende induzierte Polarisationsmessung (IP) durch.

Sobald die historischen Abbaustrecken zugänglich sind, soll die hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung dort neu beprobt werden. Die parallel laufenden geophysikalische Messungen sollen das Potenzial für eine tiefliegende porphyrische Kupfer- oder Kupfer-Gold-Lagerstätten erkunden, die als das Feeder-System unterhalb der bekannten Skarn-Lagerstätten und der zahlreichen hochgradigen Bohrlochabschnitte im Konzessionsgebiet vermutet wird. Broadway, so könnte man das umgangssprachlich ausdrücken, sucht den Jackpot. Auch nur die leisesten Hinweise auch die Existenz eines solchen Porphyr-Systems könnten die Aktie nochmals einen gewaltigen Schub geben. Bisher haben wir wohl nur das Vorspiel gesehen.



