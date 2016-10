München, 04. Oktober 2016: Die Quilt around the World GmbH präsentiert als Herausgeberin zwei neue Arbeitsbücher aus der Reihe „My Year of Design“ von Jutta Hufnagel mit neuen spannenden und herausfordernden Gestaltungsübungen für QuilterInnen und Textilschaffende.

Beide Bücher laden dazu ein, auf eine Entdeckungsreise abseits der ausgetretenen Pfade zu gehen, mit ungewöhnlichen kreativen Ideen zu spielen, mit neuen textilen Gestaltungstechniken zu experimentieren und so seinen quilterischen Horizont zu erweitern.

„My Year of Design ZWEI – Eine neue Reise des Nachdenkens und Gestaltens“ folgt dabei in 18 Kapiteln dem roten Faden durch die Kunstgeschichte und analysiert Gestaltungselemente verschiedener Kunstepochen als Grundlage für abwechslungsreiche Gestaltungsübungen sowohl für Anfänger und fortgeschrittene QuilterInnen als auch für professionelle TextilkünstlerInnen.

Detailinformationen:

Titel: My Year of Design ZWEI – Eine neue Reise des Nachdenkens und Gestaltens

Autorin: Jutta Hufnagel

Herausgeber: Quilt around the World GmbH

Verlag: Books on Demand GmbH

My Year of Design ZWEI von Jutta Hufnagel

Auflage: 1 (19. Mai 2016)Sprache: DeutschBroschiert: 140 SeitenISBN-10: 3741222038ISBN-13: 978-3741222030

Preis: 22,90 Euro



„My Year of Design TO GO – Die tägliche Reise des Nachdenkens und Gestaltens” mit 45 unterhaltsamen Übungen im Handtaschenformat wurde für verschiedene Lebenssituationen des Alltags konzipiert als kleiner Begleiter für zwischendurch und unterwegs.

Detailinformationen:

Titel: My Year of Design TO GO – Die tägliche Reise des Nachdenkens und Gestaltens

Autorin: Jutta Hufnagel

Herausgeber: Quilt around the World GmbH

Verlag: Books on Demand GmbH

Auflage: 1 (23. Mai 2016)

Sprache: Deutsch

Broschiert: 108 Seiten

ISBN-10: 374122233X

ISBN-13: 978-3741222337

Preis: 9,90 Euro

Beide neuen Arbeitsbücher aus der „My Year of Design“ Serie sind ab sofort im Buchhandel und in gut sortierten Quiltläden erhältlich oder können direkt über Quilt around the World bezogen werden.

Kostenlose Rezensionsexemplare können über angefordert werden.

Für jedes direkt über Quilt around the World verkaufte Buch geht 1 Euro als Spende an die internationale humanitäre Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen.



My Year of Design Online

Online startet auf dem Quilt around the World Portal gerade das neue 18-monatige Kursprogramm „My Year of Design DREI“ in drei Modulen zu je sechs Kapiteln mit vielfältigen Übungen und nützlichem Hintergrundwissen zu Gestaltungselementen, Gestaltungsprinzipien und verschiedenen Aspekten der Komposition.

Ein weiteres aktuelles Onlineangebot ist „49Mysteries“, das ein ganzes Jahr lang spannende und unterhaltsame Rätsel zur spielerischen Gestaltung eigener Patchworkblöcke bietet.

Alle Informationen zum aktuellen Kursprogramm auf http://www.quilt-around-the-world.com .