Bühne für die Medienhandwerker von morgen: Absolventen und Studierende präsentieren ihre Projekte auf der SAE Workshow 2016

München, 25. November 2016: „Sound aufgedreht, Film ab und Game on“ hieß es am gestrigen Donnerstag am SAE Institute.

Im Rahmen der SAE Workshow in Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsentierten Absolventen und Studierende ihre Projekte vor potentiellen Arbeitgebern. Vorangegangen waren Workshows am SAE Institute in Berlin und Bochum. An den sieben Terminen besuchten insgesamt über 130 Unternehmen der Kreativ- und Medienwirtschaft die Medienschule und erhielten Einblicke in Bachelor- und Abschlussprojekte der Fachrichtungen: Audio Engineering, Game Art & 3D Animation, Games Programming, Digital Film Production, Cross Media Production und Webdesign & Development.

Seit 2013 bietet das SAE Institute mit den jährlichen SAE Workshows ein Forum zum Austausch zwischen Absolventen, Studierenden und Arbeitgebern aus der Digitalbranche. Mit dem Event engagiert sich das SAE Institute über den Abschluss hinaus für einen direkten Berufseinstieg seiner Alumni. So erhalten die Absolventen wertvolles Feedback aus der Industrie und können wichtige Kontakte knüpfen.

„Praxiserfahrung, ein starkes Portfolio und Kontakte sind das A und O für einen erfolgreichen Berufseinstieg. Mit der SAE Workshow bieten wir unseren Absolventen und Studierenden eine Bühne, um ihre Arbeiten zu präsentieren. Wir freuen uns über die positive Resonanz der Besucher und darüber, dass sich das Event in so kurzer Zeit zu einem Pflichttermin für unsere Industriekontakte aller Gewerke entwickelt hat“, kommentiert Chris Müller, Geschäftsführer SAE Institute DACH.

Die Bandbreite der auf der SAE Workshow gezeigten Projekte reichte von Live-Video-Produktionen, unter anderem für den Künstler TYNA und die Band „To The Rats And Wolves“, über 3D Audio Installationen, bereits ausgezeichnete Dokumentarfilme, Industrieproduktionen mit Drohnen- und VFX-Einsatz bis hin zu VR-Games für die HTC Vive wie dem Tower Defense Game „Viking Rage“.