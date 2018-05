Bündnis am Scheideweg. Befreit sich Europa aus der Abhängigkeit von den USA? Aktuelle Expertise von Dr. Wolfgang Klages / res politica®

Die Zumutungen der Trump-Präsidentschaft lassen manchen Transatlantiker in Europa aus allen Wolken fallen.

Der jahrzehntelange Schutzpatron überzieht seine europäischen Verbündeten mit Rüstungsforderungen und droht mit Strafzöllen ihre Wettbewerbsfähigkeit auszuhebeln. Würde Europa seine Sicherheit selbst organisieren, liefen die Erpressungsmanöver der Trump-Administration ins Leere. Es rächt sich, dass die europäischen NATO-Staaten nach 1990 in der sicherheitspolitischen Vormundschaft der USA verharrten. Unnötigerweise wie der Politikwissenschaftler Dr. Wolfgang Klages in seiner aktuelle Expertise aufzeigt. Europa brachte in der Neuzeit mit dem Westfälischen Frieden von 1648 und dem Wiener Kongress von 1815 zwei Friedensordnungen hervor, die jeweils für ein Jahrhundert tragfähig waren. Dagegen haben die einflussnehmenden USA weder nach den beiden Weltkriegen noch nach dem Ost-West-Konflikt eine stabile Sicherheitsarchitektur auf dem europäischen Kontinent erreicht. Die Zeit ist überfällig, dass Europa im 21. Jahrhundert sein Schicksal wieder selbst in die Hand nimmt und sich von Washington absetzt. Ohne atlantische Fremdbestimmung käme der Stein ins Rollen, die Interessen der europäischen Großmächte auszugleichen. Hin zu einem Gleichgewichtszustand, der dem außenpolitischen Denken der USA tief zuwider ist. Jedoch macht gerade Balance den Schlüssel für einen stabilen Frieden in Europa aus. So ließe sich der Konfliktherd Osteuropa durch Einbeziehung Russlands sicherheitspolitisch entschärfen. Geopolitisch käme das amerikanische Jahrhundert in Europa damit an ein Ende. An die Stelle des europäischen Anhängsels und Vorpostens der USA träte eine neue Triple Entente aus Deutschland, Frankreich und Russland. Als Säulen einer eurasischen Friedensordnung.