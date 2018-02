Bürgerhilfe Ingolstadt e.V. erhält Spende in Form einer Photovoltaikanlage im Wert von 10.000 Euro

Und sie liefert bereits sauberen Strom: Pünktlich zur Übergabe der Spende einer Solaranlage der meistro Stiftung an die kinderQuelle in Ingolstadt zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite.

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der kinderQuelle wurde offiziell von der Stiftung meistro gGmbH übergeben. Zum Hintergrund: Die Stiftung hat am 15. September 2017 den 1. Charity-Golf-Cup im Golfclub Ingolstadt veranstaltet und dabei von den Teilnehmern Spenden in Höhe von 10.000 Euro generiert. Hiervon wurde eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der kinderQuelle, einer der zehn Kindertageseinrichtungen der bürgerhilfe Ingolstadt KiTa GmbH, installiert. Die Solaranlage hat eine Leistung von 6,5 KWp und versorgt die Kindertageseinrichtung ab sofort jedes Jahr mit etwa 7.000 kWh sauberen Strom.

Ralf Piegsa, Vorsitzender der bürgerhilfe ingolstadt e.V.: „Wir haben die Anfrage bekommen, ob wir eine Spende in Form einer Solaranlage haben möchten – da sagen wir natürlich nicht nein. Wir waren von Anfang an von der Idee begeistert, dass man nicht nur eine Geldspende erhält, sondern auch etwas Nachhaltiges. Wir haben den Spendenscheck übergeben bekommen, diesen habe ich noch am gleichen Abend auf unserer Mitgliederversammlung präsentiert. Da haben mich alle mit großen Augen angeschaut. Die Solaranlage ist bereits in Betrieb und produziert fleißig Strom für uns. Wir beziehen die Energie aus der Sonne und tun gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes. Vielen Dank an die meistro Stiftung, dass sie sich für die Bürgerhilfe eingesetzt hat. Eine ganz tolle Sache.“

Sabine Pfeffer, Geschäftsführerin der bürgerhilfe ingolstadt KiTa GmbH fügt hinzu: „Auch ich möchte im Namen der bürgerhilfe ingolstadt, der kinderQuelle und allen Kindern ein großes Dankeschön sagen. Natürlich würden wir uns freuen, auch unsere anderen Häuser beglücken zu können. Wir haben ja für das kommende Jahr das Thema Nachhaltigkeit in allen unseren Einrichtungen geplant. Und da wäre meistro ein gut unterstützender Partner in den Themen Nachhaltigkeit und Energieversorgung. Wir würden uns freuen, wenn es zu einer noch engeren Zusammenarbeit kommen wird – zum Wohle unserer derzeit rund 600 betreuten Kinder.“

Mike Frank, Geschäftsführer der Stiftung meistro gGmbH: „Wir haben 2017 unser erstes Golf-Charity Turnier veranstaltet, bei dem von den Teilnehmern 10.000 Euro gespendet wurden. Diese Spenden haben wir durch eine Photovoltaikanlage für die Bürgerhilfe veredelt, da aus diesen 10.000 Euro in den kommenden 20 Jahren 30.000 Euro an eingesparten Energiekosten werden, die der kinderQuelle für ihre Arbeit zur Verfügung stehen. Ganz besonderen Dank, dass wir dieses Projekt mit der Bürgerhilfe umsetzen durften. Ich freue mich bereits auf die weitere Zusammenarbeit.“

Über den Verein bürgerhilfe ingolstadt e.V.

Der bürgerhilfe ingolstadt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit ca. 270 Mitgliedern, der sich seit 1971 in Ingolstadt sozial engagiert. Mit bedarfsgerechten Angeboten reagiert die bürgerhilfe ingolstadt e.V. unverzüglich auf gesellschaftliche Veränderungen. Sie nimmt die Wünsche/Notwendigkeiten von Familien mit ihren Kindern in der Region auf. Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden, er ist in höchstem Maße auf Zuwendungen von Sponsoren angewiesen.

Infos unter: http://www.buergerhilfe-ingolstadt.de