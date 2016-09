Bundesweite Marktanalyse für moderne Lager-, Logistik- und Produktionshallen

München & Idstein. TÜV SÜD und IndustrialPort präsentieren auf der Expo Real 2016 die vierte Ausgabe des Marktreports Industrieimmobilien.

Die detaillierte Analyse umfasst den bundes-weiten Bestand an Lager-, Logistik- und Produktionshallen mit funktionaler Ausstat¬tungs¬¬qualität. Nach drei Ausgaben des Marktreports auf Basis von Bodenwerten erfolgt nun die Betrachtung auf Basis einer Heatmap (IndustrialScore) für die Standorteignung auf Gemeindeebene. Damit gibt es erstmals ein aktuelles Gesamtbild des Industrieimmobilienmarkts in Deutschland auf Gemeindeebene auf einer Karte (Besuchen Sie uns auf der Expo Real in Halle C1, Stand C1.322).In Deutschland befinden sich Logistikhallen an den verschieden¬sten Standorten. Nicht immer sind die Hallen nach logistischen Anforde¬rungen korrekt platziert. „Es gibt vielschichtige Gründe dafür, warum die Immobilien an den vorhandenen Standorten stehen“, sagt Peter Salostowitz, Geschäftsführer der IndustrialPort GmbH & Co. KG. In der Regel sollte die logistische Eignung im Mittelpunkt stehen.

Laut Salostowitz kommen bei der Auswahl eines Standortes auch Aspekte wie „gewährte Subventionen“, „geringer Grundstückspreis“, „kooperative Genehmigungsstellen“ oder sogar „bevorzugter Ort

des Managements“ zum Tragen. Das kann dazu führen, dass Standorte genutzt werden, die eigentlich nicht der optimale „Logistik¬standort“ für eine Ansiedlung darstellen.

Entscheidungshilfe bei der Standortwahl

„Ein großer Teil der Vermietungen entfällt auf Lagen außerhalb der großen Ballungsräume und der bekannten Logistikdestinationen“, erklärt Rüdiger Hornung, Geschäftsführer der TÜV SÜD ImmoWert GmbH. Zwar ist das Wissen über die Eignung eines Standortes von elementarer Wichtigkeit, aber dennoch beschrän¬ken sich bisherige Marktanalysen fast ausschließlich auf die großen Ballungs- und Industriezentren. „Mit unserem neuen Marktreport Industrieimmobilien haben Unternehmen aus Industrie und Gewerbe nun eine valide Datenbasis zum bundesweiten Hallenmarkt“, so Hornung. „Die Analyse reicht bis auf Landkreis¬ebene und beleuchtet erstmals flächen¬deckend die Marktsituation moderner Industrieimmobilien in ganz Deutschland.“ Die übersichtliche Darstellung in der Karte erleichtert Investitionsentscheidungen für neue Standorte.

Realistische Abbildung der bundesweiten Marktsituation

Bei der Marktanalyse wurden moderne Industriehallen mit einer Nutzfläche von insgesamt mehr als 22 Millionen Quadratmetern untersucht – gegliedert nach den drei Hauptnutzungsarten:

Lager

Logistik und

Produktion.

Die Auswertungsbasis bildeten signifikante Marktdaten zur tatsächlichen Nachfrage, die den lokalen Nachvermietungsmieten und Grundstückspreisen gegenübergestellt wurden. Die Objektinformationen zu Ausstattungsklasse, Grundstücken, Mieten, Baujahren und Hallentypen, stammen aus der umfangreichen Datenbank von IndustrialPort. Die Experten von TÜV SÜD ImmoWert brachten ihre langjährige Erfahrung aus der Bewertung von Industrieimmobilien ein, die für die Validität des Marktreports entscheidend ist. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen gewährleistet, dass die Studie die bundesweite Marktsituation bei Industriehallen realistisch abbildet und dass ausschließlich Objekte einbezogen wurden, die den hohen Anforderungen aus dem Premiumsegment gerecht werden.

Die DIN-A1-Deutschlandkarte mit den Ergebnissen des Marktreports Industrieimmobilien kann zum Preis von 99 Euro auf der Internetseite von IndustrialPort unter http://www.industrialport.de bestellt werden.

Weitere Informationen zu den Leistungen von IndustrialPort und TÜV SÜD für die Immobilienbranche gibt es unter http://www.industrialport.de bzw. http://www.tuev-sued.de/real-estate .