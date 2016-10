PRESSEMITTEILUNG Bundesweites burgerme Lieferzeitversprechen Erweiterung des Servicestandards für alle Kunden

04.Oktober 2016. Bundesweit ist der burgerme Lieferdienst mit über 30 Stores bereits für Frische und Qualität bekannt. Ein deutliches Zeichen in Sachen Kundenservice setzt burgerme nun mit dem Lieferzeitversprechen.



Der hohe Standard an Service und Qualität wird im Hause burgerme nach wie vor nicht als Endstation der Kundenzufriedenheit gesehen. Somit setzt sich burgerme stets das Ziel, alle Prozesse noch weiter zu optimieren und sich durch Innovationen und gezielte Strategien das Vertrauen der Kunden tagtäglich auf’s Neue zu sichern. Ab Oktober 2016 ist das Lieferzeitversprechen ein weiterer großer Schritt zur Gewährleistung des hohen Service-Standards.

Ein Versprechen, das mit der Zeit geht!

Kunden werden nun nicht mehr in der Ungewissheit gelassen wann das bestellte Essen eintrifft, denn oft ist das richtige Timing ausschlaggebend für ein angenehmes Bestellerlebnis.

Heutzutage sind volle Terminkalender keine Seltenheit mehr, sondern die Regel- so kommt das Lieferzeitversprechen von burgerme wortwörtlich zur richtigen Zeit. Als Zusatz zu der bereits gegebenen Qualität und Frische, soll mit dem Lieferzeitversprechen die Bestellung nicht nur komfortabler und durchsichtiger werden, sondern auch perfekt planbar. Ideal für Besprechungen, Verabredungen mit Freunden oder ähnliche, zeitlich festgelegte Ereignisse. Im seltenen Fall der Nichterfüllung des Versprechens wird der Kunde selbstverständlich entschädigt- dies geschieht mit einem Gutschein im Wert von 2€, geltend für die nächste Online-Bestellung.

Pressekontakt:

Luna Schön

Kommissarische Pressesprecherin, burgerme

burgerme Franchise GmbH

Franz-Joseph-Str. 18

80801 München

Tel.: 03378 / 51 00 621

E-Mail:



Über burgerme:

Seit mehr als 5 Jahren ist burgerme am Markt. Der Erfolg des ersten deutschen Lieferservices für individuell zusammengestellte, frisch gegrillte Burger und knackige Salate von bester Qualität war von Beginn an überwältigend und übertraf die Erwartungen der Gründer Stephan Gschöderer und Johannes Bankwitz bei Weitem. Burger ist mittlerweile der Fast Food-Artikel Nr. 1 der Deutschen. burgerme hat sich daher auf den Bereich Burger und Salate spezialisiert, um genau dieses Produkt in bester Qualität zuzubereiten und ausliefern zu können.

Von Anfang an verfolgten die Gründer, aber auch jeder einzelne Store, nur ein Ziel:Die Belieferung von guten Burgern und Salaten mit einer hohen Servicequalität in ganz Deutschland und darüber hinaus. Diesem Ziel kommt burgerme Monat für Monat, Jahr für Jahr näher. Bundesweit beliefern die burgerme Stores aktuell Haushalte an mehr als 30 Standorten.