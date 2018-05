Burgerboom für Bremen - burgerme eröffnet zweiten Store in der Hansestadt

München. Ein erfahrener Franchisepartner aus den eigenen Reihen hat den Betrieb des zweiten burgerme-Stores in Bremen gestartet.

Nachdem Human Sadrnafisy bereits den ersten Store im Stadtteil Westend zum Erfolg geführt hat, betreibt er nun auch den zweiten burgerme-Standort der Hansestadt. „Seit Beginn des Jahres haben wir bundesweit acht neue Stores eröffnet, drei von ihnen werden – wie der neue Store in Bremen – von Multi-Unit-Partnern betrieben“, sagt burgerme-Gründer Johannes Bankwitz, „für uns ist das eine tolle Bestätigung unseres Franchisemodells. Zudem profitieren alle Seiten von der Kompetenz und dem Erfahrungsschatz des Franchisepartners.“ So war der burgerme-Gründer auch nicht verwundert, dass die Eröffnung des zweiten burgerme-Stores der norddeutschen Großstadt ein voller Erfolg war.

„Perfekte Standortwahl“

Ein Pluspunkt von Multi-Unit-Partnern: Sie kennen sich in ihrer Stadt bestens aus. Das ist vor allem bei der Standortwahl von Vorteil. Der neue burgerme-Store in Bremen Vahr liegt mitten in einem Geschäftskomplex an der Vahrer Straße – verkehrsgünstig angebunden, zentral gelegen und mit zahlreichen Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür. „Die perfekte Standortwahl“, sagt Johannes Bankwitz. Bei der Wahl seines Fuhrparks setzt der erfahrene Franchisepartner Human Sadrnafisy auf Großstadt geeignete und umweltfreundliche Fahrzeuge. Für Auslieferungen in die nähere Umgebung werden E-Bikes zum Einsatz kommen, bei weiteren Strecken bringen die Burgerboten die frisch gegrillten Burger und knackigen Salate per Elektroauto zum Kunden.

Der neue burgerme-Store in Bremen Vahr / @ burgerme

„Großzügig geschnittener Kundenbereich“

Ob Hot Quinoa Veggie, Gorgonzola Burger oder Crunchy Chicken Salat – neben der Lieferung bis zur Haustür können die burgerme-Kunden ihre individuell zubereiteten Burger und Salate auch vor Ort abholen oder direkt im Store essen. „Der Kundenbereich ist großzügig geschnitten und in warmen Farben gestrichen. Gleich mehrere Tische – rundum bestuhlt – laden zum Verweilen und Genießen ein“, sagt Johannes Bankwitz. Bei den Bestelloptionen setzt der neue burgerme-Store auf die digitalen Kanäle im Netz, so können burgerme-Kunden einfach und bequem per App oder über den Webshop ihre Bestellung aufgeben.

„Aber auch telefonische Bestellungen sind natürlich möglich“, sagt der burgerme-Gründer.