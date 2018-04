Business Center: Der ideale Arbeitsort für Designer und Kreative

Der tiefgreifende Wandel der Arbeitswelt hat auch vor dem Berufsbild des Designers keinen Halt gemacht.

Schon die Vielfalt der Bezeichnungen für visuellen Gestalter zeigt die Bandbreite der Möglichkeiten an: Neben dem etwas veraltet wirkenden Begriff Grafikdesigner gibt es heute beispielsweise Kommunikationsdesigner, Screen Designer, Digital and Creative Designer. Allen ist gemein, dass sie für die Ausübung ihrer Tätigkeiten nur wenig Platz benötigen – die Zeiten von großen Ateliers oder riesigen Studios ist vorbei.

„Wir erleben eine ganz erhebliche Zunahme der Nachfrage für unsere Angebote in den COLLECTION Business Centern aus den Bereichen der Kreativberufe,“ erklärt Dr. André Helf, CEO der COLLECTION Group. „Die digitalen Medien bieten heute beinahe grenzenlose Verfahren für Gestaltungen in vielen Anwendungsgebieten an, wie zum Beispiel Editorial, Branding oder auch Corporate und Industrie-Design. Die Beschäftigten tüfteln, probieren aus, verfeinern Entwürfe. Dazu brauchen sie duale Arbeitswelten: Einerseits Ruhe. Das bieten wir mit unseren Büros, die in flexibler räumlicher Größe und zeitlicher Variabilität gemietet werden können. Da macht man die Türe zu und wird nicht mehr gestört. Aber andererseits haben wir natürlich auch unsere Konferenzräume für Brainstorming-Sessions in jedem unserer COLLECTION Business Center – da können Ideen in der Gruppe ausgetauscht werden wann immer es nötig ist, und auch diese Räume bezahlt man nur solange man sie wirklich braucht.“

Wichtig auch: Die Fünf-Sterne Atmosphäre der COLLECTION Business Center. Kreativität braucht Inspiration, so der Grundgedanke. Dr. Helf: „Wir haben bei der Ausstattung sehr großen Wert daraufgelegt, dass unsere Kunden sich in unseren Räumen wohl fühlen und ihre Arbeit gerne tun – dazu zählt neben attraktiven optischen Eindrücken natürlich auch die Funktionalität. Wir halten unseren Kunden den Rücken frei und kümmern uns darum, dass alles reibungslos klappt – von der Telefonanlage bis zur Reinigung, von der stetigen Modernisierung aller Geräte bis zum Austausch einer kaputten Glühbirne. Unsere Mieter sollen die Köpfe frei haben, damit sie ihrer Arbeit ungestört und möglichst effizient nachgehen können.“

Ein weiterer wichtiger Erfolgs-Aspekt in der Kreativbranche ist die crossmediale Einsetzbarkeit gestalteter Produkte – und damit die Nähe zu anderen Interfaces. „Wir wissen, dass Kunden aus der Designwelt den schnellen Austausch über Konzeptionen und Nutzerführung mit beispielsweise TV Studios, Werbeagenturen oder den klassischen Medien schätzen,“ erläutert Dr. Helf, „daher sind unsere zentralen und verkehrsgünstig gelegenen COLLECTION Business Center an den Standorten Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart oder Wien geradezu prädestiniert für die kurzen Wege, die in der Branche oft sehr wichtig sind.“

