Business Center: Säulen der Modernen Arbeitswelt

Die moderne Arbeitswelt ist ein Ort des stetigen Wandels geworden – das stellt der international renommierte Frankfurter Think Tank „Zukunftsinstitut“ in seiner Schrift „Megatrend New Work“ fest.

Zahlreiche Experten aus Europa, den USA und Asien haben dort ihre Studien und Untersuchungen veröffentlicht, und die Ergebnisse sind eindeutig: Um die Produktivität, Kreativität und Schaffenskraft der Beschäftigten zu optimieren, müssen dramatische Umbrüche in der Gestaltung von Räumen und Arbeitsumgebungen stattfinden. „Wir haben uns sehr intensiv mit Begriffen wie Work Design, Start Up Culture, Outsourcing und Work-Life-Balance beschäftigt, als wir unsere COLLECTION Business Center konzipierten,“ erklärt Dr. André Helf, CEO der COLLECTION Group. „Diese Herausforderungen werden maßgeblich durch die zunehmende Digitalisierung und Globalisierung geprägt. Die Zukunft der Arbeit ist gestaltbar – und wer sich in einem First Class Ambiente wie in unseren Häusern wohl fühlt, ist motivierter und inspirierter als in altbackenen, oft lieblos und muffig eingerichteten Büros.“ Besonders in der Start-Up Szene ist die Flexibilität von kurzfristigen Mietverträgen mit bedarfsgerechter Raumgröße von sehr großer Bedeutung. Dr. Helf beschreibt seine Erfahrungen mit dieser für Business Center wichtigen Kundengruppe: „Start- Ups sind dank ihrer Interdisziplinarität und oft unorthodoxen Arbeitsformen im ständigen Austausch mit verschiedenen Ressourcen und Wissensgruppen, die im schnellen Wechsel zum Einsatz kommen. Dabei ist es für viele der Unternehmen von existentieller Wichtigkeit, dass sie ihre finanzielle Basis effizient nutzen können. Diese Möglichkeit finden sie bei uns wie sonst nirgendwo.“ Ein weiterer wesentlicher Punkt ist für Dr. Helf das Thema Outsourcing: „Das ist ganz einfach Service-Ökonomie, die im Zuge von Gewinnoptimierungen für viele unserer Kunden unumgänglich geworden ist. Zentrale Prozesse werden immer häufiger ausgelagert – sie erfordern flexible, bedarfsgerechte Strukturen des Arbeitsplatz-Umfelds. Dank des ständigen Dialogs mit unseren Kunden wissen wir jederzeit, welchen Anforderungen sie sich stellen müssen und wie wir darauf reagieren müssen.“ Der Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz wird nicht zuletzt durch die Work-Life-Balance definiert. „Unsere Arbeitswelten sind heute durch viel mehr Vielfalt und Schnelligkeit geprägt als noch vor 20 Jahren,“ erklärt Dr. Helf, „für uns ist wichtig, dass wir die Neuerungen als Chance begreifen – unsere Business Center sind mit ihrer Luxus-Ausstattung und Funktionalität einladende Orte, zu denen unsere Kunden gerne kommen und wo sie ihre Kreativität ausleben können – und dabei auch noch viel Geld sparen.“

COLLECTION Business Center Standorte: https://www.ubc-collection.com/standorte.html

COLLECTION Business Centers GmbH

Presse & Medien

Kaiserswerther Straße 215

D-40474 Düsseldorf



Telefon: +49 211 540 80-0

Telefax: +49 211 540 80-25

E-Mail: presse[“AT”]ubc-collection.com

26.04.2018

