Business Intelligence made simple

7ANALYSE präsentiert Business Intelligence ohne lange Implementierungszeiträume und mit geringer Einstiegshürde.

Als Spezialist für Business Intelligence Softwarelösungen informiert die Witzsche Consulting GmbH ihre Kunden über das Release der Version v16. Die Anwender können sich auf einen komplett neu entwickelten Abfrage-Editor für das einfache Verbinden von Datenquellen freuen. Dadurch wird nun ebenfalls das Filtern auf multiplen Datenquellen innerhalb eines Dashboards ermöglicht.

Weitere Exportfunktionen, wie das Erstellen von Powerpoints aus Dashboards per Knopfdruck, das Veröffentlichen von Dashboards und Reports in das Intranet/Internet und die Bereitstellung von Dashboards in Echtzeit auf Monitoren oder Fernsehern, erweitern die Einsetzbarkeit der Lösung maßgeblich.

Als weitere Neuheit wird das Kalkulationen-Modul vorgestellt. Dieses ermöglicht es Anwendern, bereits bestehende Excel Analysen direkt in die Lösung zu integrieren, weiter zu verwenden oder anschließend mit Daten zu verbinden. Kalkulationen können nahtlos als Datenquelle für Dashboards oder Reports verwendet werden, sodass Anwendern der größtmögliche Komfort für die Datenanalyse- und Visualisierung geboten wird.

Anwendung mit allen Geräten - 7ANALYSE

Durch die Verbindung aus Dashboards, Reports und Kalkulationen können mit Hilfe einer einzigen Lösung die komplette Datenanalyse und das Berichtswesen in einem Unternehmen abgedeckt und bestehende Standards ohne Implementierungsaufwand integriert werden.Für alle Interessierten bietet 7ANALYSE eine 14-tätige Testversion zum Download an.

www.7analyse.com/de-de/free-trial

Witzsche Consulting GmbH, Karl-Heine-Str. 99, 04229 Leipzig, , +49 341 4912291

Mit über 20 Jahren Erfahrung als Dienstleister und Softwareentwickler im Bereich der Datenanalyse, Datenvisualisierung und Big Data Analytics berät die Witzsche Consulting GmbH Unternehmen jeglicher Größe beim Entwickeln von Konzepten und der Implementierung der eigenen Business Intelligence Lösung – 7ANALYSE.