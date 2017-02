C+ITEC AG und TeleForte Telekommunikations AG schmieden eine Allianz

HÖSBACH (06.02.2017): Die C+ITEC AG und TeleForte Telekommunikations AG geben heute ihre Unternehmenskooperation bekannt.

Beide Unternehmen bieten Kommunikationsdienstleistungen für Geschäftskunden an. Die C+ITEC AG bildet als Systemhaus für Kommunikations- und Informationstechnologie das Bindeglied zu den Kommunikations-Lösungen in Unternehmen, während sich die TeleForte AG, ein Tochterunternehmen der FirstCom Europe S.a.r.l, auf Servicerufnummern und Carrierleistungen konzentriert.

Mit der Kooperation sichert sich die C+ITEC AG die angestrebte Ausrichtung hin zum „ITK Full-Service Provider“. Sie ist nun in der Lage, ihren Kunden sämtliche Bausteine der Telekommunikation anzubieten. Die Dachorganisation FirstCom Europe S.a.r.l setzt mit dieser strategischen Akquisition ihr Ziel des nachhaltigen Ausbaus des äußerst dynamischen Geschäftsfeldes der Cloud Telefonie konsequent fort.

„Wir bauen mit dem Zusammenschluss nicht nur unser Produktportfolio im Sinne unserer Kunden aus, sondern wir stärken auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. So können wir nicht nur klassische oder virtuelle Kommunikationssysteme anbieten, sondern auch die Anschlusstechnologie sei es ISDN oder IP, auch unter dem Schlagwort ALL-IP bekannt. Das ist ein absolutes Novum in der deutschlandweiten ITK-Systemlandschaft und spiegelt unsere zukunftsorientierte Ausrichtung wider“ kommentiert Vertriebsvorstand der C+ITEC AG Andreas Herget die Ankündigung.

Marko Brandt, Finanzvorstand der C+ITEC AG sagt: „Zudem schätzen wir die hohe Technologiekompetenz der FirstCom Europe-Firmengruppe. Als Mitglied der Unternehmensgruppe vertiefen wir unsere Wertschöpfung. Denn mit diesem Schulterschluss rücken wir nahe an die Entwicklung der Systeme, was uns höchst mögliche Flexibilität – gerade im Bereich des SIP-Trunkings – garantiert.“

Im Markt der Telekommunikation-Systeme, eine Branche die heute und zukünftig von starken Veränderungen geprägt ist, müssen sich die Anbieter an den Bedürfnissen der Geschäftskunden ausrichten. Die Antwort liegt in einem verbesserten und individuellen Produktportfolio.

Durch die Partnerschaft aus Anbieter von Festnetz und Internet-Anschlüssen sowie von Kommunikations-Systemen wird es möglich, den Firmenkunden eine einfache und flexible Kommunikations-Plattform anzubieten, sei es virtuelle Telefonie als auch für die klassischen Telefonanlagen oder hybride Systeme. Die C+ITEC AG ist überzeugt, dass mit dem Zusammenschluss ein wichtiger Meilenstein hin zu einem Plus an Service-Leistungen im Sinne ihrer Kunden erreicht wurde.