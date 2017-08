CAD-Datenaustausch: "ASFALIS läuft einfach"

Das neue ASFALIS EX 7.2 konvertiert, repariert, bearbeitet und prüft vollautomatisch 3D-Modelle.

Einmal installiert, arbeitet die Software selbstständig im Hintergrund und liefert Daten in sehr hoher Qualität.

"Stupide Handarbeit entfällt. Es ist keinerlei Eingreifen per Hand erforderlich.", sagt Mario Broemstrup, Administrator für CAD-Anwendung bei der B&B – MAF GmbH & Co. KG. Sein Unternehmen setzt schon seit einigen Jahren erfolgreich die Software ASFALIS ein, um CAD-Daten aufzubereiten und zu vereinfachen. So wie B&B – MAF nutzen bereits zahlreiche Unternehmen die Komplettlösung zur CAD-Datenaufbereitung, denn in großen Unternehmen fallen entsprechend große Mengen an Modellen an, die konvertiert, repariert, vereinfacht, geprüft oder verglichen werden wollen. Um das im Batchbetrieb, sprich in Stapelverarbeitung, und möglichst schnell und einfach bewerkstelligen zu können, muss eine High-End-Lösung her, die all das kann und mit minimalem Aufwand zu bedienen ist. ASFALIS ist genau das. Die Software wird in die vorhandenen Unternehmensstrukturen integriert, speziell auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt und arbeitet von da an vollkommen automatisch.

Mit dem leistungsstarken ASFALIS TransServer lässt sich die Software von jedem beliebigen Arbeitsplatz aus steuern. ASFALIS konvertiert, repariert, vereinfacht, prüft oder vergleicht CAD-Modelle.

Große Datenmengen bearbeiten

"ASFALIS bringt vielen unserer Kunden einen echten Vorteil gegenüber der Konkurrenz.", erklärt Steffen Volkmar, Geschäftsführer bei CAMTEX. Sein Unternehmen vertreibt und installiert ASFALIS in den DACH-Ländern und ist täglich im aktiven Kundenkontakt. "Die durch die Software automatisierten Abläufe sparen unheimlich Zeit ein. Und je größer die Datenmengen, umso mehr macht sich das bemerkbar." ASFALIS bearbeitet CAD-Daten vollautomatisch im Batchbetrieb und ist, dank seiner frei kombinierbaren Funktionsmodule und Schnittstellen, individuell für jedes Einsatzgebiet anpassbar.

Install and forget

Das wünscht sich eigentlich jeder Anwender: Eine Software, die einmal installiert wird und von da an läuft und läuft und läuft, robust und wartungsarm – quasi eine Software, die man später nie wieder selbst anfassen muss, mit der man einfach arbeiten kann. „Genau das ist einer der größten Vorteile von ASFALIS.“, meldet sich noch einmal Steffen Volkmar zu Wort. „Nach der Installation im Unternehmen durch unsere Techniker tut die Software, was sie soll. Und sollte doch mal eine Schnittstellen-Erweiterung nötig sein, sind wir da und erledigen das.“ Dabei läuft ASFALIS nahezu wartungsfrei über viele Jahre hinweg fast schon unbemerkt im Hintergrund und liefert Daten in sehr guter Qualität.

Einfache Steuerung der zahlreichen Funktionen

Dank verschiedener Front-End-Benutzeroberflächen ist ASFALIS leicht zu steuern, um die Funktionen automatisch ausführen zu lassen. Der interaktive DirectTranslator wird über das Kontextmenü gestartet oder als Plug-in direkt im CAD-System ausgeführt, der Standard-Controller hingegen als Desktop-Anwendung per Skript/Befehlszeile angesprochen. Als dritte Möglichkeit steht nun auch der ASFALIS TransServer zur Verfügung. Diese web-basierte Anwendung verbindet verschiedene User mit dem ASFALIS Server, der vor Ort im jeweiligen Unternehmen eingerichtet wird. Von dort aus können die Funktionen über die Auswahl vordefinierter Szenarien ausgeführt werden. ASFALIS lässt sich so von jedem beliebigen Arbeitsplatz aus steuern, ohne die Software überhaupt auf diesem installieren zu müssen. Sogar die Priorität der Aufträge kann festgelegt und damit bestimmt werden, in welcher Reihenfolge sie auszuführen sind. Abteilungen oder ganze Unternehmen können so miteinander vernetzt und Prozesse automatisiert und gestrafft werden.

Neu in ASFALIS EX 7.2

In der aktuellen Version wurde die automatische Geometrieprüfung deutlich verbessert. Die Validation kann nun auf bestimmte Bereiche angepasst und Vergleichsmodelle, neben der Splitansicht, auch in einem Overlay übereinandergelegt werden. Auch die Teilezuordnung bei der Prüfung von Baugruppenstrukturen wurde verbessert. Verschiedene neue grafische Features erhöhen die Benutzerfreundlichkeit, beispielsweise kann bei der Auswahl eines Bauteiles das Restmodell teiltransparent angezeigt werden. Die Prüfergebnisse sind als Reports in den aktuellen, interdisziplinären Formaten 3D HTML und 3D PDF exportierbar und enthalten auch die zur Prüfung verwendeten Einstellungen. Zudem wurde die Performance der Funktionen Geometrievereinfachung und Hüllgeometrie verbessert.

Erweiterte CAD-Schnittstellen

ASFALIS EX 7.2 unterstützt die folgenden Formate:

- CATIA V5 V5 R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27

- CATIA V4.2.1 - V4.2.5

- NX I-DEAS 6.3 , 6.4 , 6.5

- Creo Parametric 2.0 , 3.0 , 4.0

- Parasolid V7 - V29.1

- NX 7.5 , 8 , 8.5 , 9 , 10 , 11

- SolidWorks 2015 , 2016 , 2017

- Inventor 2016 , 2017

- Creo Elements/Direct Modeling 17.0 18.1 , 19.0 , 20.0

- IGES 5.2, 5.3

- STEP AP203, 214, 242

- STEP AP242 BOM

- ACIS R6-R26

- JT 6.4 – 10.0 (Import), JT 8.0 – 10.0 (Export)

- PLM XML

- CATIA V5 standalone R7 - R26 (Import), R14 , R19 (Export)

- Creo Parametric standalone 2000i - WF5, CP1.0 – CP3.0 (Import)

- NX standalone UG10 - NX10 (Import)

- STL (Export)

- XVL v3 , v5 , v7 , v9 , v10 , v11 (Export)

- 3D PDF

Deutschsprachiger Support und Vertrieb durch CAMTEX

Erhältlich ist ASFALIS aus dem Hause Elysium bei CAMTEX. Der deutsche CAD-Spezialist ist für die Installation, Wartung und den Kundenservice in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. Weitere Informationen über ASFALIS sind auf der CAMTEX-Website verfügbar.