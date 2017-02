CAR ASYST APP 2.0 für Audi: - Multi-Language-Unterstützung Diagnosetexte, OBD-Scan-Tool Funktion und Demo-Version

CAR ASYST APP für Audi-Service und Werkstatt unterstützt in der aktuellen Version 2.0 nun zusätzlich die Bereitstellung von deutschen Diagnosetexten (Multi-Language). Ferner eine OBD-Scan-Tool Funktion für eine breitere Fahrzeugpalette und eine kostenfreie 30-Tage Demo-Version.

Multi-Language Unterstützung (Mehrsprachigkeit)

Mit dem aktuellen Release 2.0 stehen Anwendern Fahrzeugdaten, Serviceinformationen, Identifikations-Daten und Fehlertexte als Multi-Language Informationen zur Verfügung. Im ersten Schritt können diese neben Englisch auch in Deutsch angezeigt werden. Weitere Sprachen (u.a. Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch) folgen.

OBD-Scan-Tool für erweitertes Einsatzspektrum

Um das Einsatzspektrum an Fahrzeugen zu erweitern, können die Besitzer eines freigeschalteten VAS 5054A Funkkopfes die CAR ASYST APP nun neu auch als OBD-Scan-Tool nutzen. Hierbei werden die OBD-Modes 1, 2, 3, 4, 7, 9, A unterstützt. Somit können Anwender die OBD-Informationen von Fahrzeugen des VW-Konzerns und herstellerunabhängiger PKWs auswerten.

Kostenfreie 30-Tage Demo-Version

Mit CAR ASYST Release 2.0 steht zudem eine kostenfreie 30-Tage Demo-Version bereit. Neben simulierten Fahrzeugdaten (Audi Q7) kann zusätzlich direkt mit einem VIN|ING 600 oder VAS 5054 Funkkopf an Audi-Fahrzeugen getestet werden.

CAR ASYST App für Audi - der Schnelltester auf Smartphone und Tablet

[Großes Bild anzeigen]

Die Highlights von CAR ASYST Release 2.0 im Überblick

• Multi-Language (Mehrsprachigkeit) Fahrzeugdaten, Serviceinformationen, Identifikations-Daten und Fehlertexte (Englisch, Deutsch, weitere Sprachen in Vorbereitung).

• OBD Scan-Tool unterstützt folgende Modes: 1, 2, 3, 4, 7, 9, A bei Verwendung von VAS 5054 Funkkopf.

Somit erweiterter Einsatz Fahrzeuge VW-Konzern bzw. herstellerübergreifende Nutzung

• Kostenfreie 30 Tage Demo-Version (Simulationsmodus Audi Q7, direkter Fahrzeug-Test).

• Android 7.0 Unterstützung

In CAR ASYST Release 2.0 unterstützte Fahrzeuge

Audi A4, Audi A5, Audi Q5, Audi Q7, Audi Q7 e-tron sowie mit VAS 5054 Freischaltung zusätzlich Audi Q2, Audi A3, Audi TT. Weitere Modelle sind in Vorbereitung.

Die CAR ASYT APP ist hier [Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softingapp ] im Google Play Store erhältlich.

Alle weiteren Informationen zum Einsatzspektrum von CAR ASYST und der unterstützen Fahrzeuge sind auf der zentralen Infoseite http://www.car-asyst.com zu finden.