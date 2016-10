CAR ASYST App 1.3: Stellglieddiagnose, Tablet-Mode, Audi A5 und Q7 e-tron, VAS 5054 Unterstützung

CAR ASYST APP für Audi-Service und Werkstatt unterstützt in der aktuellen Version 1.3 nun zusätzlich Stellglieddiagnose, Landscape-Mode, Tablets (ARM basierend), VAS 5054A Funkköpfe für A3/S3/TT/Q2 Analyse und Audi A5 und Q7 e-tron.

CAR ASYST, die mobile Systemlösung für schnelle Erstdiagnose und Fehlererkennung im Audi-Service und Werkstattumfeld unterstützt in der aktuellen App-Version 1.3 die Ansteuerung von Aktuatoren. Servicebetriebe können so gezielt die Stellglieddiagnose am stehenden Fahrzeug durchführen, um die Funktionsfähigkeit von Komponenten zu validieren.

Mit dem aktuellen Release wurde die Darstellung der Fahrzeugberichte überarbeitet und bietet nun zusätzlich die Möglichkeit, Bilder einzubinden. Ferner werden Videos, Grafiken und Messwerten nun im Landscape Mode angezeigt. Neben Smartphones stehen mit Release 1.3 Werkstattanwendern nun zusätzlich ARM-basierende Tablets zur Verfügung. CAR ASYST läuft unter anderem auf dem ServicePad VAS 601 301. Ab sofort sind in CAR ASYST die Fahrzeugdaten des neuen Audi A5 und des Audi Q7 e-tron im Datenpaket enthalten.

Um die Palette der nutzbaren Audi-Modelle zu erweitern, können die Besitzer des VAS 5054A Funkkopfes diese bewährten Geräte nun zusätzlich für die Fahrzeuganalyse mit der CAR ASYST APP nutzen. Damit stehen den Anwendern auch Fahrzeuge der Baureihen AU37X (Audi A3/S3/TT/Q2) zur Analyse bereit. Die aktuelle Version 1.3 von CAR ASYST unterstützt nun die Modelreihen A4, Q7, A5, Q7 e-tron sowie A3/S3/TT/Q2.

Die CAR ASYT APP ist hier [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softingapp ] im Google Play Store erhältlich. Alle weiteren Informationen zum Einsatzspektrum von CAR ASYST und der unterstützen Fahrzeugpalette sind auf der Infoseite http://www.car-asyst.com zu finden.

Die Highlights von CAR ASYST Release 1.3 im Überblick

• Unterstützung Tablets (ARM based)

• Unterstützung AU37X (Audi A3/S3/TT/Q2) via VAS 5054 Adapter/Funkkopf

• Landscape Mode (Videoaufnahme/-darstellung, Messwerte)• Erweiterte Fahrzeugberichte (nun zusätzlich mit Bildern)• Stellglieddiagnose/Test Aktuatoren• Neue Fahrzeuge: A5 und Audi Q7 e-tron• IRC (Infotainment)-Daten auf SD Karte



Allgemeine Firmeninformation CAR ASYST:

CAR ASYST – die mobile Systemlösung für Fahrzeugkommunikation auf Smartphone & Tablet für Werkstatt, Service und Fahrzeugerprobung

Softing entwickelt mobile Systemlösung für schnelle Erstdiagnose und Fehlererkennung auf Smartphone-Basis und Tablet. Zielgruppen der mobilen Service App sind Audi Servicepartner im Werkstattumfeld sowie Ingenieure in der Fahrzeugentwicklung und Erprobung beim Hersteller. CAR ASYST ist ein von Audi freigegebenes Tool.

Hauptanwendungsgebiete für CAR ASYST

• Mobiles Werkzeug für Servicetechniker und Werkstätten

• Datenlogging und schnelle Erstdiagnose

• Fehlererkennung im Stand und während der Fahrt

• Service & Fahrzeugtest auf dem Gelände

• Pannen Service

• Entwicklungs- und Fahrzeugtest

Alle weiteren Informationen sind auf der Website http://www.car-asyst.com zu finden.