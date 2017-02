CAR T cells - Neue Zelltherapie für alle zugänglich machen

Seit vielen Jahren steht eine Frage im Raum: Warum entgehen Krebszellen den ansonsten „wachsamen Augen“ unseres Immunsystems? Sie verstecken sich!

Das menschliche Immunsystem ist gegen Krebs nicht wirkungslos. Es kann Krebszellen erkennen, bekämpfen und vernichten. Die Krebszellen haben aber Mechanismen entwickelt, um sich dem Angriff des Immunsystems zu entziehen, ihm auszuweichen oder sich zu „maskieren“, um nicht mehr erkannt zu werden. Mit den neuen Immuntherapien, die in den letzten Jahren vermehrt ihren Weg von der Forschung in die Praxis gefunden haben, wollen Wissenschaftler die körpereigene Immunabwehr stärken und die menschlichen Abwehrzellen befähigen, vorhandene Krebszellen besser zu erkennen und zu vernichten.

Einer dieser therapeutischen Ansätze sind CAR T cells. Dabei werden spezialisierte körpereigene Abwehrzellen, sogenannte T-Zellen, aus dem Blut isoliert. Diese werden dann sensibilisiert und mit einer speziellen Erkennungshilfe versehen, einem sogenannten CAR. Danach erhält der Patient die Zellen zurück. Die CARs ermöglichen es nun den T-Zellen, im Körper vorhandene Leukämiezellen gezielt zu erkennen und abzuwehren. In den USA waren solche CAR T-Zellen in Studien bereits bei Patienten mit einem Rückfall bei einer akuten lymphoblastischen Leukämie (ALL) wirksam, bei denen eine Chemotherapie nicht mehr wirkte.

Auf dem am 8. April 2017 in Chemnitz stattfindenden 10. Sächsischen Krebskongress informiert Prof. Dr. med. habil. Gerhard Ehninger vom Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden die Teilnehmer über den Stand der Entwicklung und die praktische Anwendung von CAR T Cells informieren. „Erste Ergebnisse der CAR T cell-Therapie sind vielversprechend. Eine Behandlung ist derzeit aber noch sehr teuer und aufwändig. Unser Ziel muss es sein, die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese personalisierte Therapie zukünftig allen Patienten zugutekommt, die sie benötigen“, so Prof. Ehninger.

Die Veranstaltung im Zentralen Hörsaal- und Seminargebäude der TU Chemnitz bietet ein breites Programm für Ärzte und medizinisches Fachpersonal.