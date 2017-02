CARELINE relauncht Online-Pflegeshop

Mehr Service, optimierte Usability und Responsive Design

Dormagen 31. Januar 2017 – Die CARELINE GmbH & Co. KG, einer der führenden Anbieter für Pflegehilfsmittel hat seinen Pflegemittelshop überarbeitet und stellt sich seit dem 31.01.2017 unter www.careline-shop.de neu dar.

CARELINE bietet in seinem neuen Online-Shop die gesamte Palette an Pflegehilfsmitteln an. Mehr als 3000 Produkte werden im Shop angeboten. „Der Blick nach vorne und das Gespür für die sich stetig ändernden Bedürfnisse unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns. Dabei ist uns bewusst, dass wir auch für das zukünftige Online-Geschäft gut aufgestellt sein müssen, um im harten Wettbewerb bestehen zu können.“, so Dennis Adrian Geschäftsführer Vertrieb & Marketing der CARELINE GmbH & Co. KG.

Das moderne benutzerfreundliche Design macht es nun auch möglich Pflegehilfsmittel bequem über Tablets und Smartphones zu bestellen. Ziel des Relaunches war es neben der Umstellung auf moderne, mobile Technologien, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. So wurde der gesamte Kaufprozess verschlankt, um den Kunden ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Mit der Einführung eines Kundenbonusprogrammes soll zudem die Kundenbindung weiter gesteigert werden. Darüber hinaus ermöglicht das neue Abonnentenprogramm dem Kunden, sich Produkte zusammenzustellen, die er regelmäßig und automatisch beziehen möchte.

Er muss dann nur noch das gewünschte Lieferintervall angeben und die Bestellung wird automatisch ausgelöst. Dadurch entfällt die Aufgabe den kompletten Kaufprozess erneut durchlaufen zu müssen. „Die Konzipierung eines für den Kunden effizienten Kaufprozesses, sowie die Erweiterung des Serviceangebotes standen bei der Umsetzung des neuen Online-Pflegeshops im Focus“, so Mike Adrian Geschäftsführer IT der CARELINE GmbH & Co. KG. Der Webshop ist ab sofort unter www.careline-shop.de erreichbar.