CAROLA PASCHOLD zeigt neue Bilder in der Galerie Heidefeld & Partner.

ENCOUNTERS. BEGEGNUNGEN. Gemeinschaftsausstellung vom 28.10.2016 bis 30.01.2017.

Herzliche Einladung zum Ausstellungsbeginn, Freitag den 28.10.2016 ab 13:00h.

Beuys - Lüpertz - Mack - Piene - Uecker - Zangs - Antes- von Jawlensky - Nay - Poliakoff - De Angelis - Binding - Davids - Hailesillassie - Helten - Hermans - Hernandez - Kalb - Kleine - Küpper - Lamers - Marques - Meyer - Nono - Pasch - Paschold- Pfaeltzer - Sevens - Rumpf - Voigt-Chadeyron - Vosdingh-Bessem - Zaun

Carola Paschold zeigt ganz im Sinne von „ Retro“ neue Malereien - London is near, Vintage is here.

Marilyn Monroe in diversen Interpretationen, Jimi Hendrix,Twiggy and more.

Kunst ist Interaktion, ist Begegnung - mit dem Werk und, für den Betrachter, auch mit sich selbst. Mit Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund hat die Galerie Heidefeld & Partner ihre Herbst- und Winter-Ausstellung 2016/17 unter dem Leitmotiv kuratiert: Encounters. Begegnungen.

Carola Paschold - Marilyn Monroe - 2016 - Öl auf Leinwand - H 80 cm x B 80 cm

Herzlich willkommen. Schön, Sie zu sehen - schön, wenn wir uns begegnen!

Die aktuelle Werkschau entwirft ein Panorama unseres Galerie-Portfolios: Contemporary Art. Klassische Moderne. Junge Kunst. In dieser Komposition von Kunst und Raum haben wir herausragende Arbeiten versammelt, die repräsentativ sind ür Künstlerinnen und Künstler, die unsere Galerie vertritt.

Kunst und Raum, Kunst im Raum.

In bewährter Zusammenarbeit mit unserem Partner Stefan Küstermann präsentiert die Galerie Heidefeld & Partner konzeptionell abgestimmte Innenräume: Ein großzügiges Arrangement von Malerei, Skulptur und Interieur. Ambiente und Atmosphäre geben Ideen und Inspiration für das Leben mit Kunst.

Encounters. Begegnungen. Ein Programm visueller Vielfalt. Erleben Sie, was Kunst auszeichnet: Bandbreite der Sujets und Ausdrucksformen.

Zwei Sonntage offen für die Kunst. 30.Oktober und 6.November 2016 von 13:00 - 18:00 Uhr.



Galerie Heidefeld & Partner

Ostwall 64 -66

47798 Krefeld

www.galerie-heidefeld.de

Di.-Fr.

14:00h-18:00h, Sa.11:00h-15:00h