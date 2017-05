CATL strebt mit neuen Partnerschaften und Produkten in Richtung nachhaltige Energieindustrie

München/Berlin, 10. Mai 2017 – Südkoreas größter Automobilhersteller Hyundai wählt CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd.) als ersten Batterielieferanten in China aus.

Beide Unternehmen arbeiten derzeit gemeinsam an der Entwicklung des Plug-In Hybridfahrzeuges Hyundai Sonata, das 2018 auf dem chinesischen Markt erscheinen soll.

Weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen Batterien

Contemporary Amperex Technology Ltd., einer der weltweit führenden Hersteller und Entwickler für Lithium-Ionen-Batterien mit Hauptsitz in China, ist Anbieter von Lithium-Ionen-Zellen, Modulen, Packs und Systemen für den weltweiten Einsatz in Elektrofahrzeugen und Speichersystemen. Die wachsende Reputation von CATL im Bereich Design, Herstellung, Vertrieb und Marketing wird durch die sichere, schnell-ladende Batterietechnik mit hoher Energiedichte gestärkt.

Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Expansionspläne und unterhält bereits feste Partnerschaften mit führenden, internationalen Unternehmen aus der Automobilindustrie wie etwa BMW, PSA und Valmet. Auf der International Automobile Industry Exhibition in Shanghai, die vom 21. bis 28. April für Vertreter der Automobilindustrie geöffnet hatte, stellten BMW und CATL den plug-in Hybrid BMW X1 und Brilliance-BMW Zinoro 60H vor.

CATL wurde zudem erst kürzlich als erster Batterielieferant vom südkoreanischen Autohersteller Hyundai ausgewählt. Darüber hinaus kommt die Batterietechnik von CATL bei zahlreichen weiteren Herstellern elektrischer PKWs und Bussen wie der BAIC Motor Corp., Geely Automobile., Yutong Bus, Zhongtong Bus, Nanjing Golden Dragon, Xiamen King Long und Beiqi Foton Motor zum Einsatz.

Die Präsenz global stärken

Als Teil der globalen Expansionsstrategie investiert CATL massiv in Deutschland. Hierzu wurden Niederlassungen in Berlin und München gegründet. Das Investment in den deutschen Markt, der für die weltweite Automobilindustrie von großer Bedeutung ist, markiert ihn zugleich als zentralen Standort für das strategische Wachstum des Unternehmens in der europäischen Region.

Um die Bedeutung des europäischen Marktes zu unterstreichen, nahm CATL Anfang April an der ersten Battery Show Europe in Sindelfingen teil. Dort wurden die branchenführenden Produkte – darunter der 48V Batteriepack für mildhybrid Antriebsstränge, PHEV Batteriesysteme, Batteriemanagementsysteme, „EnerSpeedy” Schnellladeprodukte und „EnerMagic” Zelle mit hoher Kapazität für kommerzielle Fahrzeuge sowie Energiespeichersysteme – vorgestellt, mit dem das Unternehmen die überlegene Leistung, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit demonstrierte.

Im Jahr 2016 zählte CATL mit einem ausgelieferten Kapazität von 6,8 GWh zu den drei führenden Anbietern von Batterielösungen. Die weltweite Lithium-Ionen-Produktionskapazität des Unternehmens wird bis 2020 voraussichtlich auf 50 GWh ansteigen.

Auf dem Weg in eine grüne Zukunft der Mobilität

CATL strebt die Entwicklung einer neuen nachhaltigen und globalen Energiewirtschaft an. Dieser Antrieb spiegelt sich in den Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen des Unternehmens weltweit wider, die ein Volumen von mehr als fünf Prozent des jährlichen Umsatzes betragen. „Da die Batterietechnologie in absehbarer Zeit eine der Hauptquellen für die Energiespeicherung bleibt, sind wir bestrebt, hocheffiziente Energiespeicherlösungen anzubieten, die unseren Kunden helfen, grüne Mobilität zu fördern“, sagt Neill Yang, CATL-Marketingdirektor. Bislang beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.000 Mitarbeiter in zwei F&E-Zentren in China und Deutschland. Darüber hinaus unterhält CATL eigene Recyclingfabriken, bei denen Batterien einem zweiten Nutzungskreislauf zugeführt werden.

