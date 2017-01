CBXNET versorgt Bürokomplex am Alexanderplatz mit Breitband Internet per Richtfunk

Berlin, den 26. Januar 2017. Die Investa Asset Management GmbH hat sich zur Versorgung des Panorama Business Centers mit Breitband Internet für eine Mehrmandanten Infrastruktur von CBXNET entschieden.

Damit können die Mieter symmetrische Business Internetanbindungen individuell buchen. CBXNET übernimmt Planung, Installation und Kundenbetreuung für diese Richtfunklösung.

Das Panorama Business Center, ein repräsentativer Bürokomplex mit einer Mietfläche von 9.000 m² auf 6 Etagen, konnte bislang selbst von großen Telekommunikationsanbietern nicht zufriedenstellend versorgt werden.

„Obgleich in zentraler Lage, hatten wir lange Zeit eine unbefriedigende Situation bei der Standard-Internetversorgung unserer Mieter im Objekt Panorama Business Center,“ erläutert Sylvia Reinefeld, Investa Asset Management. „Mit Multi Connect von CBXNET haben wir nun eine leistungsfähige Infrastrukturlösung gefunden, mit der kostengünstige Business-Internetanschlüsse für alle Mieter - unabhängig von den bestehenden kabelgebundenen TK-Anschlüssen (Fernmeldekabel) - verfügbar werden. Dabei erhalten wir von CBXNET alles aus einer Hand: Die technische Implementierung bis hin zum Betrieb und der Kundenverwaltung.“

Mit der Installation der Richtfunklösung Multi Connect wird eine leistungsfähige Infrastruktur - unabhängig von den Primäranschlüssen des TK-Versorgers - von mehreren Mietern gemeinsam genutzt, damit steigt die Effizienz der Anschlüsse und die Kosten werden gesenkt. Diese Lösung bewährt sich insbesondere bei zentral verwalteten Gewerbeimmobilien, Wohnheimen oder Büroeinheiten.

Die Verwaltung veranlasst die Installation der Multi Connect Infrastruktur und die Mieter buchen dann bei CBXNET direkt die Bandbreiten die sie individuell benötigen. Der Vermieter spart sich die Kundenverwaltung für die Anschlüsse und die Mieter haben einfachen Zugriff auf symmetrisches Internet, ohne Wartezeit und ohne Aufwand.

CBXNET bietet als regionaler Wireless Internet Service Provider (WISP) Breitbandverbindungen mit bis zu 200 Mbit/s per Richtfunk der neuesten Generation an. Dabei werden nicht nur Business Anbindungen an das Internet realisiert, sondern auch individuelle Standortvernetzungen sowie Backupverbindungen für hochverfügbare Lösungen mit Medienredundanz. Insbesondere in schlecht versorgten Netzbereichen der großen Telekommunikationsanbieter nutzen bereits zahlreiche mittelständische Unternehmen in Berlin und Brandenburg diese leistungsfähige Alternative, um über die sicher verschlüsselten Verbindungen der CBXNET-Funkstationen zuverlässig in das Internet zu gelangen.

