CDA: SPITZENKANDIDATEN KERNMANNSCHAFT ZUR SEITE STELLEN

Auf der ordentlichen Landestagung des CDA-Landesverbandes Bremen am 18. Mai in der „Glä­sernen Werft“ in Vegesack ist die 43-jährige Heike Menz bei nur zwei Gegen­stimmen in ihrem Amt als Landesvorsitzende bestätigt wurden.

Als Stellvertreter wur­den der nordbre­mische CDA- Kreisvorsitzende Andreas Kruse sowie CDA-Pressespre­cher Peter Rudolph wie­dergewählt. Zum weiteren Stellvertreter bestimmte die Landes­tagung den neugewählten Kreisvorsitzenden der Bremerhavener CDA Michael Krause. Claus-Dieter Raschen wurde ein­stimmig im Amt des Lan­desschatzmeisters bestätigt. Der neue Landesvorstand wird kom­plettiert durch die vormali­ge Bundestagsabgeordne­te Bettina Hornhues sowie die Beisitzer Jens Ulrich Fischer, Reinhard Holm und Tho­mas Hoya. Vor dem Hintergrund der zum Monatsbeginn von den Bremer Tageszeitungen veröffentlich­ten Mei­nungsumfrage, nach der das derzeitige Regierungsbündnis unter den Wählern über kei­ne Mehrheit mehr verfügt und die SPD bei einer Wahl nur noch auf einen Stimmenanteil von 26% käme, äußerte sich die alte und neue Landesvorsitzende optimis­tisch im Hinblick auf eine Regie­rungs-beteiligung der CDU nach der im kommenden Jahr anstehenden Bürger­schaftswahl. Notwen­dig sei allerdings, dass die CDU ihr sozialpolitisches Profil schärfe und sich zur Erschlie­ßung neuer Wählerschichten pro­grammatisch öffne. Eine solche program­matische Öffnung müsse darüber hinaus auch personell sichtbar gemacht werden. Da­her trete die CDA dafür ein, dem Spitzenkandi­daten eine Kernmannschaft an die Seite zu stellen, der nicht nur etablierte, erfahre­ne Abgeordnete, sondern auch kompetente neue Kräf­te ange­hören. Der CDA-Landestag beschloss einen umfangreichen Leitantrag zum Thema “Wachsen­de Stadt“, in dem unter Verweis auf aktuelle Städte-Rankings deutlich gemacht wird, dass das von Politik und Wirtschaft angestrebte Bevölkerungswachstum kein Selbst­zweck sein darf, sondern es darum gehe, Bremen und Bremerhaven für potentielle Neu­bürger attraktiv zu ma­chen. Für not­wendig erachtet die CDA hierzu u.a.

- eine angebotsorientierte und bedarfsdeckende Gewerbeflächenpolitik,die auch Pla­nungen für alternative Nutzungsmöglichkeiten der für das Offshore-Terminal-Bremerhaven (OTB) vorgesehenen Flächen beinhalten sollte,

- die Realisierung von Konzepten der Smart City in Bremen und Bremerhaven und den dazu er­forderlichen Ausbau eines flächendeckenden konvergenten Gigabitnetzes,

- eine moderne Industrie- und Innovationspolitik, die verstärkt auf Zukunftsindustrien und krea­tive und wissensintensive Dienstleistungen setzt,

- den systematischen Abbau des Sanierungsstaus im Bereich öffentlicher Infrastruktur,

- die Sicherung und Stärkung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ein­schließlich der Jacobs University, und die Förderung des Wissenstransfers,

- die Realisierung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Wohnraumangebotes und die dazu erforderliche Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen, die in ausreichendem Umfang auch privaten Bauherrn zum Erwerb und zur individuellen Bebauung offenste­hen müssen. Auf Antrag des CDA-Kreisverbandes Bremerhaven fasste der CDA-Landestag einen Be­schluss, in dem der Bremer Senat aufgefordert wird sich dafür einzusetzen, dass bei der BLG, bei der Bremen Hauptanteilseigner ist, Tarifbedingungen nicht weiter umgangen wer­den. Der Be­schluss nimmt Bezug auf das bei der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG) ohne Einbindung des Tarifpart­ners eingeführte 6-Stunden-Schichtmodell und den Einsatz von Leiharbeitsunterneh­men auf dem Autotermi­nal, die unter Tariflohn bezahlen. Eine deutliche Absage erteilte der CDA-Landestag allen Forderungen nach einem Verbot von Verbrennungsmotoren. Elektromotoren seien zwar umweltfreundlicher, könnten aber auf ab­sehbare Zeit Verbrennungsmotoren nicht vollständig ersetzen. Auch Fahrverbote für Dieselfahr­zeuge, wie sie das Bundesverwaltungsgericht prinzipiell für zulässig erachtet hat, sollten nach Auffassung der CDA nur in Ausnahmefällen und nur zeitlich befristet ausgesprochen werden.

22.05.2018 08:33

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_845644

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben