CEBIT 2018: godesys zeigt, wie digitale Normalität gelingt und welche Software-Tools den firmenweiten Wandel unterstützen

ERP-Spezialist stellt in Halle 17, Stand C64, Loft 2, neue Kampagne #digitalnormal und Version 5.6 Release 4 des godesys ERP vor

Mainz, 24. Mai 2018 – Als Messe, Konferenz und Networking-Event möchte die neue CEBIT vom 11. bis 15. Juni einen 360-Grad-Blick auf die Digitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft ermöglichen. Die Mainzer ERP-Experten von godesys sind in Halle 17, Stand C64, Loft 2 mit dabei und erklären Besuchern, worauf es auf dem Weg zur digitalen Normalität ankommt. Aufgezeigt werden Wege, wie die vielfach angepriesenen Chancen des digitalen Wandels zu nutzen sind, und wie sich Risiken vermeiden lassen. Im Zentrum des godesys-CEBIT-Auftritts 2018 steht die neue Kampagne des Unternehmens #digitalnormal, die ergründen will, was digitale Normalität ist. Der Geschäftssoftware-Anbieter informiert darüber, „womit sich Unternehmer im Moment beschäftigen, um ehrlich und umfassend zu beschreiben, welche Hürden auf dem Weg zum digitalen Unternehmen warten.“

Als vier zentrale Themenblöcke hat godesys hierbei Prozessexzellenz (BPM und Trends), mobiles Arbeiten, Omnichannel-Strukturen (Umsatzchancen durch Synergien, Customer Journeys und neue Kanäle) sowie Informationsmanagement (Profit aus Big Data ziehen) herausgearbeitet. godesys ERP liefert in diesem Zusammenhang eine intuitive Benutzerführung für höchste Ergonomie-Ansprüche. Hinzu kommt ein modernes und attraktives Design. Als einziger Anbieter bietet godesys zudem eine ERP-Software mit integrierter Workflow-Prozessautomatisierung. Die agile und flexible Software unterstützt Firmen, die digitale Transformation und ihre Herausforderungen zu meistern.

Das ERP dient im digitalen Wandel als „Single Point of Truth“, als zentraler Punkt der Datenpflege: Alle Geschäftsprozesse werden im ERP-Backend zusammengeführt und gemäß den zentral definierten Regeln abgearbeitet, Daten können zusammengeführt und in einem System ausgewertet werden. Alle in der Organisation, die auf Daten zugreifen – egal ob Mensch oder Applikation – können sich so darauf verlassen, dass die erforderlichen Informationen korrekt, aktuell und verlässlich sind. Essentiell ist hierbei ein ERP, das flexibel und stets an neue Anforderungen anpassbar ist.

Mit der Version 5.6 Release 4 des godesys ERP wird der Weg zur ganzheitlichen Gestaltung, Steuerung, Messung und Automatisierung digitaler Geschäftsprozesse konsequent ausgebaut. Die aufgeräumte Benutzeroberfläche vereinfacht das Arbeiten. Hierzu gehören beispielsweise eine klarere Farbgebung und deutliche Symbole. Das Release 4 wird noch in diesem Sommer erhältlich sein und unterstützt Unternehmen dabei, die digitale Transformation voranzutreiben. Zudem wird das neue Release die erste Version sein, die die neue „Virtual Workspace“-Technologie der godesys AG unterstützt. Damit kann die ERP-Anwendung als Dual-Platform-Lösung zur Verfügung gestellt werden. Der Anwender kann frei entscheiden, ob er seine ERP-Installation als Windows-basierte App oder über einen beliebigen HTML5-Browser nutzt. Das ERP wird damit zur Cross Browser, Cross Device Anwendung die vom Desktop, mobil oder per Internet genutzt wird. Der godesys virtual workspace liefert eine nahtlose, produktive Nutzererfahrung ohne das Browser-Plugins oder eine teure VDI-Lösung benötigt wird. Für Cloud-Kunden steht godesys virtual workspace ab Juli 2018 ohne weitere Kosten zur Verfügung. Für On-Premise-Kunden wird die neue Lösung vermutlich ab Anfang 2019 verfügbar sein.

Godelef Kühl, Gründer und Vorstandsvorsitzender der godesys AG, kommentiert: „Die neu konzipierte Sommer-CEBIT steht vor der Tür, und wir freuen uns auf einen regen Austausch zu spannenden Trendthemen, Anwendererfahrungen und Lösungsvorschlägen. Der digitale Wandel setzt eine immer schnellere, nahtlose Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Partnern und Kunden voraus. Diesen Aspekt adressiert godesys ERP optimal. Wir wollen Anwendern nicht nur die Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie aktuelle Herausforderungen meistern können. Es geht uns auch um entspannte und strategische Herangehensweisen, damit die Digitalisierung gelebt wird und ihr volles Potenzial entfalten kann.“

Weitere Informationen über #digitalnormal und die flexiblen ERP-Lösungen von godesys finden sich unter http://www.godesys.de .

CEBIT-Terminanfrage unter: https://www.godesys.de/aktuelles-tr....ents/terminanfrage-cebit/